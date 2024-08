Emily in Paris wechselt die Stadt im Netflix-Trailer zu Staffel 4 Teil 2 – und eine schwierige Entscheidung steht bevor

Aus Emily in Paris wird in Staffel 4 Teil 2 Emily in Rom: Lily Collins erwartet in den neuen Folgen auf Netflix ein neues Land und eine neue Romanze.

Vor wenigen Tagen hat uns der erste Teil der 4. Staffel von Emily in Paris auf Netflix erreicht und die von Lily Collins gespielte Marketing-Managerin in ihrer Entscheidung zwischen Alfie (Lucien Laviscount) und Garbiel (Lucas Bravo) einen Schritt weiter gebracht. In den kommenden Folgen erwartet Emily bereits das nächste Gefühlschaos in Form einer neuen Romanze. Und das sogar in einem neuen Land, wie uns der Netflix-Trailer nun endgültig eröffnet. Doch seht selbst: Schaut hier den Trailer zu Emily in Paris Staffel 4 Teil 2: Emily in Paris - S04 Teil 2 Trailer (Deutsch) HD In Emily in Paris Staffel 4 Teil 2 verschlägt es Emily nach Italien Die ersten fünf Folgen der 4. Staffel entließen uns mit einem Cliffhanger in die Pause, der Camille (Camille Razat) vor die Entscheidung stellte, ihr neu gewonnenes Wissen um ihre Nicht-Schwangerschaft mit Gabriel und Emily zu teilen. Wie uns der Trailer verrät, wird sie dieses Geheimnis noch einige Folgen lang für sich behalten, was zu vermehrten Spannungen in der komplizierten Dreiecksbeziehung führt. Als mit der Amerikanerin Genevieve (Thalia Besson) eine neue Kollegin von Emily auf den Plan tritt, die sich in die Beziehung zu Gabriel einmischt, scheint das Chaos perfekt zu sein. Da kommt es Emily gerade recht, mit neuen Möglichkeiten und einem neuen Mann konfrontiert zu werden, als der charmante Marcello (Eugenio Francheschini) auf der Bildfläche erscheint. Der zeigt Emily kurzum sein Heimatland und dessen schöne Hauptstadt Rom. Muss sich Emily am Ende zwischen zwei Städten entscheiden? Wann kommt Emily in Paris Staffel 4 Teil 2 auf Netflix? Wie Emily in Rom zurechtkommt und ob sie die italienische Metropole ihrer französischen Wahlheimat voranstellt, erfahren wir am 12. September 2024, wenn die restlichen fünf Folgen der 4. Staffel zu Netflix kommen. Warum ein permanenter Ortswechsel keine gute Idee für Emily wäre, könnt ihr hier bis dahin nachlesen. Podcast zum neusten Serien-Trend: Dexter, Alien, Dune und mehr im Prequel-Wahn Egal, ob Dexter, The Boys und NCIS oder Filme wie Dune, Es und sogar die Alien-Reihe: Serienfans werden bald von Prequels überschwemmt. Ein erfreulicher oder besorgniserregender Trend? Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Über ein Dutzend Prequel-Serien erwarten uns in den nächsten zwei Jahren. Sollten sich Serienfans darüber freuen, dass es mehr von ihren Lieblings-Reihen zu sehen gibt? Oder erwartet uns einer der schlimmsten TV-Trends überhaupt? Diese Fragen beantworten wir im Podcast.