Eminem und Taylor Swift in Deadpool 3: Neuer Trailer steckt die Gerüchteküche wegen Fan-Liebling in Brand

Im Juli feiern wir ein Wiedersehen mit Deadpool und Wolverine. Und ein Kennenlernen mit Lady Deadpool, wie der neue Teaser andeutet. Wer spielt den Fan-Liebling?

Sieben Jahre nach Logan - The Wolverine kehrt Hugh Jackman in seiner bekanntesten Rolle zurück, doch dabei bleibt es nicht in Deadpool & Wolverine. Der erste und einzige Marvel Cinematic Universe-Blockbuster dieses Jahres verspricht zahlreiche Rückkehr:innen und im neuen Teaser-Trailer auch den Auftritt eines Fan-Lieblings aus den Comics.

Ihr müsst genau hinschauen und auf zwei mysteriöse Beine achten, die in den vergangenen Tagen die Fantasie von Marvel-Fans angeregt haben.

Schaut euch die geheimnisvollen Beine im Deadpool & Wolverine-Teaser an:

Deadpool & Wolverine - Best Friends Day Teaser (English) HD

Die beiden Beine im Deadpool & Wolverine-Trailer könnten Lady Deadpool gehören

Zu sehen sind zwei Beine in einem Deadpool-artigen Kostüm, die vermutlich zu einer Frau gehören (allerdings kann man im Deadpool-Universum nichts ausschließen). Alles deutet auf einen Auftritt von Wanda Wilson a.k.a. Lady Deadpool hin. Wanda ist das weibliche Pendant zu Deadpool in der alternativen Realität der Earth-3010, die 2010 in den Comics Premiere feierte. Sie teilt einige Kräfte mit Deadpool, darunter Heilkräfte, übermenschliche Stärke, Reflexe und ein loses Mundwerk.

Aber wer spielt Lady Deadpool? Naheliegend wäre Blake Lively, die Ehefrau von Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds, was die derzeit populärste Theorie/Wunschvorstellung unter Fans zu sein scheint, wie der Rolling Stone bestätigt. Eine andere Möglichkeit wäre Taylor Swift, Freundin von Lively und größter Popstar auf dem Planeten, die schon länger mit einer Rolle in Deadpool & Wolverine in Verbindung gebracht wird. Swift könnte aber auch für ein Casting von Dazzler infrage kommen, erinnert Collider . Dazzler ist eine Mutantin, die Töne in Licht verwandeln kann, was bei Swift näher liegt als ein Lady Deadpool-Casting.

Gehören diese Beine Lady Deadpool?

Oder handelt es sich vielleicht um eine Finte, die das Netz in einen Strudel verwirrender Spekulationen stürzen soll?

Spielt Eminem etwa auch in Deadpool & Wolverine mit? (nein)

Die Casting-Gerüchte rund um Deadpool & Wolverine haben schließlich schon derart wilde Züge angenommen, dass das Netz bereits die absurdesten Vorschläge macht:

Nein, Eminem spielt nicht in Deadpool & Wolverine mit. Zumindest noch nicht.

Deadpool & Wolverine startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.