Emotionale Star Wars-Rückkehr: Endlich zeigt uns Das Buch von Boba Fett seine größten Gaststars

Die 6. Folge von Das Buch von Boba Fett bringt zahlreiche Star Wars-Lieblinge zurück. Besonders zwei Figuren stechen aus der Cameo-Party heraus. Wir haben die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

Letzte Woche begeisterte Das Buch von Boba Fett nicht nur mit der Rückkehr von Din Djarin, sondern brachte ebenfalls weitere aus The Mandalorian bekannte Figuren in die neue Star Wars-Serie auf Disney+. Die 6. Folge der 1. Staffel legt noch eine Schippe drauf: Luke Skywalker und Grogu aka Baby Yoda sind wieder da.

Das letzte Mal haben wir die beiden im Finale der 2. Staffel von The Mandalorian gesehen. Die neue Folge von Das Buch von Boba Fett entführt auf einen bewaldeten Planeten, wo kleine Droiden unter der Aufsicht von R2-D2 einen neuen Jedi-Tempel erreichten. Luke trainiert derweil den kleinen Grogu im Umgang mit der Macht.

Luke Skywalker stellt Baby Yoda vor eine fiese Entscheidung in Das Buch von Boba Fett

Die Szenen erinnern an die erste Begegnung zwischen Luke und Yoda in Das Imperium schlägt zurück. Damals wurde Luke von Yoda trainiert. Nun nimmt er als Meister selbst einen Padawan unter seine Fittiche. Dank einem kurzen Flashback erleben wir zudem die Order 66 – die Auslöschung der Jedi – aus Grogus Perspektive.

Als Din auf dem Planeten auftaucht, kündigt sich ein Konflikt an: Din setzt alles daran, um Grogu wiederzusehen. Ahsoka Tano hinterfragt sein Handeln. Ist es das Beste für Grogu? Oder nur das, was Din will. Schlussendlich entscheidet er sich dazu, seinem ehemaligen Schützling ein Geschenk zu hinterlassen und fliegt zurück nach Tatooine.

Bei dem Geschenk handelt es sich um ein kleines Kettenhemd aus Beskar, das in der Folge zuvor von der Waffenmeisterin auf der Ringwelt Glavis angefertigt wurde. Luke stellt Grogu vor die Entscheidung: Entweder er wählt das Kettenhemd und kehrt damit zu Din zurück. Oder er wählt Yodas altes Lichtschwert und wird zum Jedi ausgebildet.

Einmal mehr befindet sich eine machtbegabte Star Wars-Figur in eine sehr knifflige Situation. Die 6. Folge von Das Buch von Boba Fett, die darüber hinaus Mos Pelgo-Sheriff Cobb Vanth und Kopfgeldjäger Cad Bane zurückbringt, endet mit einem Close-up von Grogu und der Ungewissheit, für welchen Weg er sich entscheiden wird.



