Baby Yoda-Dilemma in Boba Fett-Serie: Diese Entscheidung lässt sich nicht mehr rückgängig machen

Das Finale der 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett wartet mit massig Action auf. Darüber hinaus löst das jüngste Star Wars-Kapitel überraschend das große Baby Yoda-Dilemma auf.

Achtung, es folgen Spoiler!

Beinahe hätten wir letzte Woche die Wiedervereinigung von Mando und Baby Yoda erlebt. Schlussendlich sind sich Din Djarin und Grogu jedoch nicht über den Weg gelaufen. Der Nach einem mahnenden Gespräch mit Ahsoka kehrte der Kopfgeldjäger nach Tatooine zurück, ohne seinem ehemaligen Schützling Hallo zu sagen.

Als wäre das nicht dramatisch genug, stellte Luke Grogu vor eine fiese Entscheidung: Entweder nimmt er das Kettenhemd an und kehrt zu Din zurück. Oder er wählt Yodas altes Lichtschwert und wird zum Jedi ausgebildet. Mit große Augen starrte das unschuldige Star Wars-Geschöpft in die Kamera – und der Abspann folgte.

Star Wars: Das Buch von Boba Fett löst das Baby Yoda-Dilemma schon in den ersten Minuten

Alles an dieser Sequenz wirkte, als würde sie einen zentralen Konflikt der 3. Staffel von The Mandalorian vorbereiten. Wie sich nun herausstellt, wollte uns Serienschöpfer Jon Favreau nie allzu lang auf die Folter spannen. Bereits in den ersten Minuten des Staffelfinales von Das Buch von Boba Fett gibt es eine Auflösung.

Mit einem X-Wing, der von R2-D2 gesteuert wird, landet Grogu bei Peli Motto. Die begibt sich kurzerhand mit dem Kleinen im Schlepptau auf die Suche nach Din, der gerade in der Straßen von Mos Espa gegen einen übermächtigen Droiden kämpft. Die langersehnte Wiedervereinigung findet inmitten eines nervenaufreibenden Feuergefechts statt.



Star Wars: Grogu hat sich für das Kettenhemd und gegen Yodas Lichtschwert entschieden

Abseits aller Emotionen, die den Augenblick begleitet, offenbart eine kurze Einstellung, dass Grogu das Kettenhemd trägt, das in der 5. Folge von der Waffenmeisterin aus dem Beskar-Speer geschmiedet wurde. Damit ist endgültig klar: Grogu hat sich für seinen Space-Dad entscheiden und dem Jedi-Meister die kalte Schulter gezeigt.

Am Ende des Boba Fett-Finales fliegen die beiden gemeinsam im modifizierten Naboo-Starfighter durch den Weltraum. Din sitzt im Cockpit und Grogu genießt den Ausblick der Kuppel, die von Peli Motto dort installiert wurde, wo gewöhnlich ein Astromechdroide seinen Platz einnimmt. Dann verschwinden die beiden in den Sternen.

© Disney Grogu und Din sind endlich wieder vereint

Auf ein baldiges Wiedersehen mit Luke Skywalker sollten wir nicht hoffen. Grogu hat seine Entscheidung bewusst getroffen und der Jedi-Ausbildung eine Absage erteilt. Würde er sich in der 3. Staffel von The Mandalorian einfach wieder umentscheiden, würde der kraftvolle Moment in Das Buch von Boba Fett komplett verpuffen.

Auch wenn sich Star Wars gerne viele Möglichkeiten offenhält (der im Bacta-Tank blubbernde Cobb Vanth ist das beste Beispiel dafür), kann bzw. sollte Jon Favreau die Baby Yoda-Sache nicht mehr rückgängig machen. Es sei denn, er will alles sabotieren, was er rund um Grogu an dramaturgischem Gewicht aufgebaut hat.

Wie steht ihr zu Grogus Entscheidung?