Endgültiges Breaking Bad-Ende: Neuer Trailer zum Finale von Better Call Saul läutet düsteren Abschied ein

Das Ende von Better Call Saul kündigt sich mit einem melancholischen Trailer an. Noch sechs Episoden bleiben uns, ehe wir uns endgültig vom Breaking Bad-Universum verabschieden müssen.

Nachdem im April und im Mai die ersten sieben Episoden der 6. Staffel von Better Call Saul ausgestrahlt wurden, ist langsam, aber sicher die Zeit des Abschieds gekommen. Ab Mitte Juli 2022 werden die letzten verbleibenden Kapitel veröffentlicht. Danach werden wir uns vom Breaking Bad-Universum verabschieden müssen.



Breaking Bad-Mastermind Vince Gilligan hat durchblicken lassen, dass er keine Pläne hat, in die Welt von Walter White und Co. zurückzukehren. Das verleiht dem Trailer zum Better Call Saul-Finale zusätzliche Schwere. In Schwarz-Weiß-Bildern kündigt sich sich das Ende einer langen Reise an, ehe es doch etwas Farbe gibt.

Der neue Trailer zum Better Call Saul-Finale

Better Call Saul - S06B Trailer (English) HD

Die letzten sechs Episoden von Better Call Saul werden nicht nur die Geschichte rund um Saul Goodman (Bob Odenkirk) beenden, sondern auch den Bogen zu Breaking Bad schlagen. Damit einhergehend erwartet uns ein Wiedersehen mit Walter White (Bryan Cranston) und Jesse Pinkman (Aaron Paul), die wir zuletzt in dem auf Netflix erschienenen Spin-off El Camino: Ein Breaking Bad-Film gesehen haben.

Wann kommt das Breaking Bad-Finale zu Netflix?

Die zweite Hälfte der 6. Staffel von Better Call Saul startet am 11. Juli 2022 auf AMC in den USA. In Deutschland erscheinen die Folgen wie gewohnt einen Tag später bei Netflix. Markiert euch also den 12. Juli 2022 ganz dick im Kalender. Am 15. bzw. 16. August 2022 wird dann das Finale der Serie veröffentlicht.

