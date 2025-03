Endlich bei ProSieben: Neue Big Bang Theory-Serie kommt ins deutsche Free-TV

The Big Bang Theory-Fans können sich freuen: Das neue Spin-off der Young Sheldon-Serie hat endlich einen Starttermin auf ProSieben. Und er ist nicht mehr fern.

Wann zeigt ProSieben das The Big Bang Theory-Spin-off Georgie & Mandy?

The Big Bang Theory ist zur Grundlage eines ganzen Franchises mit vier produzierten oder geplanten Serien geworden. Eine davon kommt jetzt auch endlich erstmals nach Deutschland: Das Young Sheldon-Spin-off

Wie DWDL berichtet, wird ProSieben ab dem 5. Mai um 20:15 Uhr wöchentlich eine Doppelfolge des Spin-offs ausstrahlen. Dank guter Quoten in den USA wurde die Folgenanzahl von 13 auf 22 Episoden aufgestockt.

Georgie & Mandy ist ein Spin-off des Spin-offs: Als Ableger schließt die Serie direkt an Young Sheldon an. Wie der Titel andeutet, erzählt es die Geschichte von Sheldons (Iain Armitage) Bruder Georgie (Montana Jordan) und seiner Frau Mandy (Emily Osment), die mitsamt ihrem Baby bei Mandys Eltern einziehen.

ProSieben hat allen Grund, der Serie einen guten TV-Platz einzuräumen: In den USA ist die Serie bisher sehr erfolgreich. Staffel 2 ist bereits bestätigt . The Big Bang Theory-Fans können sich also auch hierzulande auf viel Nachschub einstellen.

Vor ProSieben: Hier könnt ihr Georgie & Mandy schon früher streamen

Wer nicht auf den ProSieben-Start warten will, hat Glück: Joyn wird ab dem 28. April die neuen Folgen jeweils eine Woche vor dem TV-Start ausstrahlen.

