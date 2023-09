Endlich im Abo streamen: Eine (fast) perfekte Komödie, in der Karoline Herfurth auf Samenspender-Suche ins absolute Chaos stürzt

Einfach mal was Schönes war einer der witzigsten Filme 2022. Jetzt könnt ihr die romantische Komödie von und mit Karoline Herfurth zum ersten Mal als Teil eines Streaming-Abos gucken.

Eigentlich läuft es gut für Karla (Karoline Herfurth). Sie ist Moderatorin einer erfolgreichen Radiosendung und mit der Liebe ihres Lebens zusammen. Glaubt sie zumindest, bis ihr Freund sie verlässt und sie sich plötzlich einer elementaren Frage gegenübersieht: Was tun, wenn man Ende 30 ist und endlich Mutter werden will, doch plötzlich keinen potenziellen Vater mehr an seiner Seite hat?

Karla beschließt, das Kind mithilfe eines Samenspenders einfach alleine zu kriegen. Doch nur ihr beste Freundin Senay (Jasmin Shakeri) hält zu ihr. Ihre Familie – von den geschiedenen Eltern (Herbert Knaup und Ulrike Kriener) bis zu den neurotischen Schwestern (Milena Tscharntke und Nora Tschirner) – ist dagegen. Auch, weil die ihre eigenen Probleme haben. Karla ist überfordert. Und dann verliebt sie sich auch noch in Ole (Aaron Altaras), der 10 Jahre jünger ist als sie und noch gar nicht dafür bereit scheint, ein Kind in die Welt zu setzen.

Das Gefühls- und Familien-Chaos ist perfekt. Und das unterhaltsame Ergebnis dessen jetzt zum ersten Mal bei WOW im Abo * streambar.

Darum lohnt sich Einfach mal was Schönes mit Karoline Herfurth und Nora Tschirner

Regisseurin und Schauspielerin Karoline Herfurth beweist (zusammen mit den Drehbuchautor:innen Monika Fäßler und Tim Hebborn) erneut, dass sie einen Blick für das Wundervolle, Scheußliche und manchmal auch einfach nur verdammt Komische der weiblichen Existenz hat. Sei es nun das ständige Wechselspiel zwischen grenzenloser Frustration und bedingungsloser Liebe zwischen Schwestern oder die herzzerreißende Tragik, der eigenen Mutter dabei zusehen zu müssen, wie sie sich ihre Einsamkeit schön trinkt.

Warner Bros. Pictures Germany Nora Tschirner (links) und Karoline Herfurth spielen in Einfach mal was Schönes ungleiche Schwestern

In unserer Review zum Kinostart von Einfach mal was Schönes hielten wir 2022 fest:

Einfach mal was Schönes ist witzig, menschlich, berührt und tut manchmal sogar richtig weh. Genussvoll arbeitet sich der Film an den Klischees ab, aus denen andere Liebesfilme mal mehr, mal weniger offensichtlich zusammengetackert sind.

Einfach mal was Schönes wechselt fließend zwischen Lachtränen und ... den anderen Tränen. Denen, die fließen, wenn man sich in seinen eigenen Ängsten und Familientragödien erkannt fühlt.

Karoline Herfurths Film ist nämlich nur vordergründig ein Film über den Wunsch nach der großen Liebe und einem eigenen Kind. Eigentlich ist er eine Liebeserklärung an Familie und weibliche Solidarität – und macht über fast 2 Stunden Laufzeit hinweg ziemlich oft ziemlich viel Spaß.



So könnt ihr die deutsche Komödie im Abo streamen

Einfach mal was Schönes ist ab dem 01. September 2023 im Abo bei WOW (ehemals Sky Ticket) enthalten und kann dort im Heimkino gestreamt werden. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Abo-Typen von WOW.

Podcast-Tipp: Warum ist deutsches TV eigentlich so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.