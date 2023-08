Neu bei Amazon Prime: Preisgekrönte Party-Eskalation mit Elyas M'Barek und Palina Rojinski, die 3,2 Mio. Euro an nur einem Wochenende einspielte

Seit Donnerstag könnt ihr eine unterschätzte Komödie mit Elyas M'Barek und Palina Rojinski bei Amazon Prime sehen. Der Film erzielte Top-Ergebnisse in einer Zeit, in der das nicht selbstverständlich war.

Während der Ausbreitung der Corona-Pandemie erschien Nightlife in den deutschen Kinos. Nicht mal einen Monat lief die Komödie mit Elyas M'Barek, bevor Mitte März 2020 die Lichtspielhäuser deutschlandweit schlossen. Jetzt holt Amazon Prime Nightlife in die Flatrate: Seit Donnerstag könnt ihr den Film ohne Aufpreis streamen *.

Neu bei Amazon Prime: Worum geht es in Nightlife?

Nightlife ist eine Party-Komödie in bester Tradition von Hangover und Game Night: Normale Protagonist:innen wie du und ich werden in einer wilden Nacht durch eine bizarre Situation nach der anderen gejagt. Regisseur Simon Verhoeven mixt diesen eskalierenden Ansatz mit einer Romanze.

Die Geschichte: Milo (Elyas M'Barek) lernt Sunny (Palina Rojinski) im Nachtleben von Berlin kennen. Ein Date soll die knisternde Romantik zwischen ihnen auf die Probe stellen. Der gut durchdachte Abend zu zweit läuft allerdings aus dem Ruder, als uneingeladen Milos Chaos-Freund Renzo (Frederick Lau) dazustößt. Die drei stürzen sich ins "Nightlife", in dem ihnen schon bald die halbe Berliner Unterwelt an den Fersen hängt.

Nightlife gehört zu den erfolgreichsten deutschen Filmen der letzten Jahre

Die Party-Formel griff an den deutschen Kinokassen, wo auch Til Schweiger-Komödien nicht mehr selbstverständlich Millionen einspielen. Nightlife zog an seinem Startwochenende rund 357.000 Menschen in die Kinosäle, berichtet Inside Kino . Das ergab ein Einspielergebnis von 3,2 Millionen Euro während der ersten vier Tage. Insgesamt sahen den Film 1,3 Millionen Menschen, bis die Kinos für einen langen Zeitraum schlossen.

Das Top-Ergebnis brachte Nightlife den Deutschen Filmpreis 2021 für den Besucherstärksten Film des Jahres ein. Zudem erhielt Nightlife den österreichischen Filmpreis Romy für das Beste Drehbuch. Eine Fortsetzung ist trotz des Erfolges derzeit aber nicht in Planung.

