Endlich Klarheit: Disney zieht Notbremse für Marvel- und Star Wars-Serien und -Filme

In den letzten Jahren wurden Star Wars- und Marvel-Fans mit Filmen und Serien förmlich überschüttet. Damit soll laut Disney-CEO Bob Iger jetzt endgültig Schluss sein.

Stolze 32 Filme aus dem Marvel Cinematic Universe sind in den letzten 15 Jahren veröffentlicht worden. Star Wars-Fans werden dagegen seit dem letzten Kinofilm 2019 vor allem mit Serien auf Disney+ versorgt. Die hohe Anzahl an Veröffentlichungen glich zuletzt einer Content-Flut, die bei vielen schon zur Übersättigung geführt hat.

Bereits im April 2023 berichteten wir darüber, dass Marvel ab jetzt weniger Filme und Serien veröffentlichen will. Disney-Chef Bob Iger bestätigte diese Strategie jetzt für die beiden großen Marken.

Disney-CEO setzt auf mehr Qualität statt Quantität bei Marvel und Star Wars

Wie Iger gegenüber CNBC jetzt sagte, sollen in Zukunft weniger Marvel- und Star Wars-Inhalte produziert und veröffentlicht werden. Der Disney-CEO sagt selbst, dass vor allem der erhöhte Anteil an MCU-Content durch die zusätzlichen Disney+-Serien zu einem Mangel an Fokus und Aufmerksamkeit geführt hätte.

Nachdem die neue Star Wars-Trilogie mit den Episoden 8 und 9 stark in die Kritik geraten war, macht sich auch im MCU zuletzt nachweislich immer größere Müdigkeit breit. Auch wenn die Filme der Phase 4 immer noch weit von Box Office-Flops entfernt waren, konnten Blockbuster wie Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings oder Ant-Man and the Wasp: Quantumania längst nicht mehr so viel Geld einspielen wie die bisherigen Filme aus dem Marvel-Universum.

Die Entscheidung von Iger hängt auch mit dem allgemeinen Plan zusammen, bei Disney dieses Jahr 3 Milliarden Dollar an Kosten für Inhalte einzusparen, von denen nur Sport ausgeschlossen ist. Es klingt also so, als würde Disney ab sofort die Notbremse für mehr Qualität statt Quantität bei Marvel und Star Wars ziehen.

Podcast für MCU-Fans: 6 Marvel-Figuren, die endlich eine eigene Serie brauchen

Das MCU wächst immer weiter und konzentriert sich dabei schon seit langem nicht mehr nur auf Kino-Blockbuster. Allein bei Disney+ gibt es aktuell über ein Dutzend Marvel-Serien, die ihr streamen könnt. Doch wie sieht die Zukunft des Serien-MCU aus? Bei welcher Figur wünschen wir uns ein Serien-Spinoff und wie könnte das aussehen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber lädt sich Chefredakteurin Lisa Ludwig Kolleg:innen aus der Moviepilot- und Filmstarts-Redaktion ein, um genau das zu diskutieren. Und vom wahren Star der Iron Man-Reihe über eine Detektivserie im All bis zu einer Marvel-Version von Buffy ist alles dabei.