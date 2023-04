Marvel wirft angeblich Filme und Serien raus – wegen Ant-Man 3-Enttäuschung

Ant-Man 3 blieb für viele hinter den Erwartungen zurück. Als Reaktion auf diese und andere Zuschauerzahlen soll Marvel seinen Output an Filmen und Serien jetzt gerüchteweise zurückfahren.

Bei Marvel stehen Veränderungen an. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist die letzte von mehreren Veröffentlichungen, die anhand Kinozahlen und Kritiken nicht die hohen Erwartungen des Studios erfüllt haben werden. Darum gibt es einem Gerücht zufolge eine Kurskorrektur. Als Konsequenz sollen weniger Filme und Serien auf die Leinwand oder in den Stream kommen.

Gerücht nach Ant-Man 3: Marvel verringert Veröffentlichungen pro Jahr

Der gut informierte Insider Jeff Sneider erklärte im Hot Mic-Podcast, dass seinen Informationen zufolge die Rate an Marvel-Veröffentlichungen künftig reduziert werde. Statt "vier Serien und vier Filmen" solle es künftig nur noch "zwei Serien und drei Filme" pro Jahr geben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Konkretere Informationen nennt er nicht, es gibt auch keine offizielle Bestätigung. Ganz unwahrscheinlich ist die Entwicklung aber nicht. Erst kürzlich sollen laut dem Hollywood Reporter diverse Serien und Filme verschoben worden sein, und auch auf die erste Marvel-Serie 2023 warten wir länger als gedacht.

Der Vorgang könnte bedeuten, dass in der frühesten kreativen Phase befindliche Ideen noch rigoroser aussortiert oder einst separate Veröffentlichungen zu einem Projekt zusammengelegt werden. Bereits geplante Filme und Serien werden aber wohl nicht aus dem Programm genommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

