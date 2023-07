Endlich mal ein guter Fantasy-Film von Netflix: Neues Highlight zeigt bizarre Sci-Fi-Welt mit Cyborg-Rittern und sprechenden Haien

Fantasy-Fans dürfen aktuell Netflix' Neuzugang Nimona feiern, denn der übernatürliche Abenteuer-Spaß versteckt hinter seiner bunten Fassade einen tollen Film mit viel Tiefgang.

Seit einer Woche macht Nimona Netflix unsicher und überzeugt als grandioses Fantasy-Abenteuer mit Sci-Fi-Einschlag. Nach einem langen Produktionsweg durch mehrere Studios, und von Disney zwischenzeitlich sogar abgesagt, können wir die gerettete Version der ungewöhnlichen Comic-Verfilmung * von ND Stevenson jetzt bei Netflix erleben. Und dieser animierte Krimi ist ein Fest der Kreativität und Figurentiefe.

Netflix' Fantasy-Wunder Nimona verzaubert mit mittlelalterlicher Zukunftsvision

Nimona von Troy Quane und Nick Bruno (Spione Undercover) spielt in der Fantasy-Version eines futuristischen Mittelalters. Das bedeutet, wir betreten eine Stadt der Zukunft mit fliegenden Autos und Hightech-Waffen, in der aber immer noch Ritter, Königinnen und magische Geschöpfe eine entscheidende Rolle spielen.

Einer dieser Ritter, Ballister Boldheart (im Original gesprochen von Riz Ahmed), wird zu Unrecht des Mordes beschuldigt. Er muss flüchten, verliert er einen Arm und wird fälschlicherweise zum Bösewicht abgestempelt. Kaum hat er sein fehlendes Körperteil mit einem Roboter-Arm ersetzt, tritt auch schon Nimona (Chloë Grace Moretz) auf den Plan.

Netflix Nimona

Nimona ist eine Gestaltwandlerin, die jede Form vom Nashorn bis zum Otter annehmen kann. Sie gilt in Ballisters Welt wegen ihrer magischen Veranlagung jedoch als Monster. Als gewaltbereiter Sidekick bietet sie dem gefallenen Ritter ihre Hilfe an, um seinen Ruf wiederherzustellen.

Was folgt, ist ein äußerst vergnüglicher Fantasy-Krimi, der Kategorien wie Gut und Böse infrage stellt. Während der Netflix-Film die übereifrige Helferin und den widerwilligen Ritter zu einem unschlagbaren Team zusammenschweißt und dabei schon mal einen pinken Wal durch mehrere Schloss-Stockwerke fallen lässt, sprüht die Geschichte vor kreativen Einfällen. Und das Beste daran: Unter der quirlig-bunten Oberfläche des temporeichen Animationsabenteuers verbirgt sich eine Botschaft mit echtem Tiefgang.

Hinter der Fantasy-Fassade von Nimona schlummert so viel mehr

Im Kern ist Nimona unter der Fantasy-Hülle nämlich ein Film über Identität. Das spiegelt sich in Figuren wie dem "bösen" Ballister und seinem "guten" Ebenbild Ambrosius wider, die ihre Rollen hinterfragen müssen. Das schlägt sich herzerweichend aber vor allem in der Titelfigur der Gestaltwandlerin nieder.

Netflix Ballister & Nimona (als Hai)

Während Nimona sich in sprechende Haie oder gigantische Gorillas verwandelt, wird sie von Ballister wiederholt aufgefordert, doch bitte eine "normale", weniger anstrengende Form anzunehmen. Doch weniger anstrengend für wen? Muss Nimona sich den Vorstellungen anderer unterordnen, die sie nur in ihrer Mädchengestalt akzeptieren? Hier kommt der futuristisch-mittlelalterliche Film plötzlich in der Gegenwart an, wenn es im Widerstreit von Eigen- und Fremdwahrnehmung darum geht, glücklich zu werden.

Denn Nimona fühlt sich wohl in ihrer wandelbaren Haut und will ihr wahres Ich nicht verstecken, nur damit andere ihr überholtes Weltbild bewahren können. In Zeiten, in denen queere und Transgender-Fragen immer häufiger auch Teil von Erzählungen sind, könnte Netflix Fantasy-Film damit nicht näher am Puls der Zeit sein.

Netflix war in der Vergangenheit nicht gerade der Vorzeige-Streaming-Dienst, wenn es um richtig gute Fantasy-Filme geht. Jüngste Einträge wie The School for Good and Evil verschwanden schnell wieder aus dem Gedächtnis. Nimona aber wird noch lange nachhallen. So viel animierte Fantasy-Freude hatten Netflix-Nutzende wahrscheinlich zuletzt vor 4 Jahren bei Klaus. Und wer an dieses Märchen glaubte, darf auch dem Wunder namens Nimona sein Herz schenken.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.