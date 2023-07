The Witcher Staffel 3 mit Henry Cavill ist die bisher beste – aber sie leidet an 2 großen Problemen, die von Anfang an bestehen

Netflix' Fantasy-Epos The Witcher ist zurück mit dem 1. Teil der 3. Staffel. Viele fragen sich, ob sie die Staffel überhaupt noch schauen sollen, wenn Hauptdarsteller Henry Cavill bald aussteigt. Wir haben die Antwort.

Ja, The Witcher lohnt sich wieder. Nach einer enttäuschenden 2. Staffel rappelt sich Netflix’ Fantasy-Zugpferd in Staffel 3 wieder auf und wird zu Henry Cavills bestem Auftritt bisher.

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren meine Kollegin Lisa Ludwig und ich, was die neuen Folgen so gut macht. Und warum die zwei Probleme gar nichts mit Henry Cavills Ausstieg nach der 3. Staffel zu tun haben.

Jetzt anhören: Warum sich The Witcher Staffel 3 trotz Henry Cavills baldigem Ausstieg lohnt

Timecodes der Podcast-Folge:

00:03:38 - Überblick zu The Witcher Staffel 3-Auftakt: Cast & Staffel 2-Ende

00:21:45 - So gut ist The Witcher Staffel 3: Pro und Contra

00:46:04 - Spoiler-Ausblick auf Staffel 3 Teil 2

01:00:17 - Streaming-Tipps (Funny Movies bei Joyn+, Akte X bei Disney+)

01:06:06 - Verabschiedung

Zwei Probleme trüben The Witcher Staffel 3 – es ist trotzdem die beste Staffel bisher

Zwei ganz bestimmte Probleme begleiten die Serie schon länger. Es sind altbekannte Ärgernisse der Netflix-Serie, und auch in Staffel 3 trüben sie das Sehvergnügen. Die Rede ist von nicht ernstzunehmendem CGI und der Orientierungslosigkeit in der Welt von The Witcher.

Stark choreografierte Schwertkämpfe irritieren mit CGI-Blut. Billig aussehende Monster, die so gar nicht ins gut ausgestattete The Witcher-Setting passen, verderben bombastische Action-Szenen. Das Design der Kreaturen ist großartig, gruselt und ekelt. Es mangelt allerdings an der Glaubwürdigkeit der computergenerierten Effekte, was den Kämpfen jegliche Spannung nimmt.

Auch die zeitliche und räumliche Orientierung war von Beginn an ein großer Kritikpunkt an The Witcher. Vor allem Staffel 1 verkomplizierte die Geschichte künstlich mit mehreren Zeitebenen. In Staffel 3 ist die Story geradliniger, aber das Grundproblem trotzdem nicht gelöst. Wir haben keine Landkarte, an der wir uns orientieren können. Keine Einblendung von Städtenamen. Nilfgard, Redanien, Cintra und die Insel Thanedd sind nach wie vor schwer auseinanderzuhalten.

Die 3. Staffel begeistert uns dennoch. Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) als charmante Patchwork-Familie sind das Herz der neuen Folgen. Auch in Sachen Liebesbeziehungen und queere Repräsentation legt Staffel 3 einen Zahn zu. Die Chemie der Schauspieler:innen und die sexuelle Spannung sind förmlich greifbar.

Erzählerisch ist die neue Season weitaus fokussierter als die beiden Vorgänger. Alle Parteien wollen Ciri in die Finger kriegen – egal ob Königreich, Kaiserreich, Bruderschaft, die Wilde Jagd oder die Elfen. Ciri trägt das Älteren-Blut in sich, was ihr und somit ihren Verbündeten schier unendliche Macht verspricht.

Die ersten fünf Folgen der 3. Staffel The Witcher streamen seit dem 29. Juni 2023. Folge 6, 7 und 8 von Staffel 3 sind ab dem 27. Juli 2023 bei Netflix abrufbar. Ab Staffel 4 wird Liam Hemsworth die Rolle des Geralt übernehmen.

