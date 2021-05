Endlich zurück auf Netflix: Sci-Fi-Highlight ist so voller Drogen, Sex und Schimpfwörter, dass es eine Warnung braucht

Die grandiose Sci-Fi-Serie Love, Death & Robots kehrt zu Netflix zurück. Der zweite Trailer zur neuen Staffel muss vor lauter Liebe und Tod schon vor sich selbst warnen.

Love, Death & Robots schlug 2019 bei Netflix ein wie eine Bombe. Die animierte Sci-Fi-Serie von Tim Miller (Deadpool) und David Fincher (The Social Network) erzählte in jeder Folge eine neue Geschichte mit eigenen Zeichenstil und einzigartigem Tonfall. Während manche Storys wunderschön oder abgefahren witzig daherkamen, waren andere unfassbar blutig, markerschütternd düster oder einfach schockierende Mindfucks.

Genau auf diesen zweiten Aspekt dürfen sich Fans auch in Staffel 2 wieder freuen. Das zeigt nun ein neuer Trailer, der so wenig jugendfrei ist, dass er glatt vor sich selbst warnt.

Schaut euch hier den neuen Trailer zur Netflix-Serie Love, Death & Robots an:

Love, Death & Robots - S02 Red Band Trailer (English) HD

Netflix warnt im neuen Trailer vor eigenem Sci-Fi-Highlight

Während der erste Trailer (den ihr euch weiter unten anschauen könnt) noch die sanfteren Klänge der Serie betonte und in wunderschön glänzenden Sci-Fi-Bildern schwelgte, serviert Trailer 2 fast ab der ersten Sekunde blutigen und freizügigen Tacheles. Dass es sich hier um einen Spaß für Erwachsene handelt, zelebriert er dabei mit augenzwinkernden Warnungen und herzhaften Sprüchen.

Auf eine zärtliche Liebesszene im Sonnenuntergang folgt ein frivoles "Sorry, Kinder", und damit hat ein Bilderzug voller Sex, Drogen und Schimpfwörter sozusagen den Bahnhof verlassen. Saftig explodierende Köpfe, düstere Cyberpunk-Drogenhöllen und eine herzhafte Kette an "Fucks" lassen den Trailer vor der Serie warnen: "Am besten mikro-dosiert", heißt es dort, und "verantwortungsbewusst genießen". Natürlich alles schelmisch im Dienst der Fan-Vorfreude.

Zum Vergleich: Der erste Trailer für das Sci-Fi-Highlight

Love, Death & Robots - S02 Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt Love, Death & Robots Staffel 2 zu Netflix?

Und die muss sich nur noch ein kleines bisschen gedulden: Love, Death & Robots startet am 14. Mai 2021 bei Netflix. Bis dahin können die Fans ihre Lust an Liebe, Tod und Robotern mit dem Trailer hoffentlich stillen.

Max und ich erklären euch in der Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum wir uns ausgerechnet von diesen 20 Serien so viel erwarten (einige davon haben wir natürlich auch schon gesehen):

