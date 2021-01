Enorme Riverdale-Veränderung: Hauptfigur nach riesigem Zeitsprung plötzlich verheiratet

Der Zeitsprung wirbelt Riverdale in Staffel 5 durcheinander. Die erste extreme Veränderung einer Figur ist jetzt bekannt. Die Serie geht bald bei Netflix weiter.

In nicht mal 2 Wochen geht Riverdale bei Netflix Deutschland weiter. Jetzt ist die erste große Veränderung nach dem Zeitsprung durch ein Casting bekannt geworden. Erfahrt hier alles über die Umstürze, die in Staffel 5 auf uns warten und welche der Hauptfiguren plötzlich einen Ehemann hat. Am 21. Januar geht die Serie bei Netflix weiter.

Riverdale überspringt 7 Jahre - und jetzt ist Veronica verheiratet

Sieben Jahre springt Riverdale in die Zukunft. Wir sehen die Figuren also als Erwachsene wieder. Die Zeit der Ausbildung und des Studiums erleben wir nicht mit. Die neue Casting-Nachricht verdeutlicht, wie stark sich Riverdale und seine Figuren in unserer Abwesenheit verändern.

Wie Deadline berichtet, stößt in Staffel 5 Chris Mason zum Ensemble. Er spielt Veronicas (Camila Mendes) Ehemann, den sie in ihrer Zeit in New York kennenlernte. Mason wird mehrere Auftritte absolvieren und eine wiederkehrende Rolle einnehmen.

Abbild von Hiram Lodge? Das ist Veronicas unsympathischer Ehemann

Das erste Mal vorkommen wird der 29-jährige britische Schauspieler in Folge 4 der 5. Staffel, also der ersten Episode nach dem Zeitsprung. Die Folge wird am 11. Februar in Deutschland bei Netflix gezeigt. Bis dahin geht es noch um den Abschlussball in Riverdale - seht hier den Trailer.

Mason spielt Chad Gekko, eine Anspielung auf den Filmklassiker Wall Street und die Kultfigur Gordon Gekko. Die zeichnet sich durch besondere Rücksichtslosigkeit und Spürsinn auf dem Finanzmarkt aus. Dreimal dürft ihr raten, wo Chad arbeitet. Genau, an der Wall Street.

Entertainment Weekly hat erfahren, dass Chad ein eifersüchtiger und kontrollierender Charakter ist - weitere Eigenschaften, die stark Veronicas Vater an Hiram erinnern.

© BBC Chris Mason in Broadchurch

Riverdale Staffel 5 bald bei Netflix: Was tut sich bei Archie, Jughead und Betty während des Zeitsprungs?

Denn Chad wird als "Alphatier" beschrieben. Er fühlt sich und seine Beziehung durch Veronicas Leben in Riverdale bedroht. Vor allem ihre Freundschaft mit Archie (K.J. Apa) ist ihm ein Dorn im Auge.

Wobei wir ja noch gar nicht wissen, wo Archie, Betty und Juggy nach sieben Jahren angekommen sind. Archie war auf der Navy Academy, Jughead und Betty wollten studierten. In den letzten Folgen deutete sich immer stärker eine zarte Romanze zwischen Archie und seiner Sandkastenfreundin Betty an, die eigentlich fest mit Jughead zusammen ist.

Da ist ordentlich Zündstoff vorhanden. Das Casting von Chad Mason zeigt nochmal, dass die 5. Staffel Riverdale eigentlich erst mit Folge 4 so richtig losgeht. Also, streicht euch schon jetzt den 11. Februar dick im Kalender an. Dann läuft die Folge bei Netflix.

Was denkt ihr: Ist der Zeitsprung die richtige Wahl?