Zwei Wochen kostenlos: Entdeckt 80 Serien zum Streamen, bevor sie in Deutschland starten

Zwei Wochen Serien entdecken: Das bietet das Seriencamp Festival, welches heute online startet. Wir haben für euch fünf Serien-Empfehlungen.

Heute beginnt das Seriencamp Festival. Zum sechsten Mal finde das Festival statt, in diesem Jahr erstmals online. Vom 5. bis 22. November 2020 könnt ihr kostenlos Serien streamen, die es in Deutschland noch nicht zu sehen gibt - dank einer Streaming-Plattform sowie einem umfangreichen Live-Rahmenprogramm.

Thematisch ist die Vielfalt der Serien enorm, die ersten und manchmal auch die zweiten Episoden von knapp 80 Serien warten auf euch. Dabei ist von A wie Arthaus bis Z wie Zombieserie alles dabei. Das Festival positioniert sich mit seiner Selektion ganz am Puls der Zeit - politisch, sozial, divers.



Hier geht es zum Seriencamp-Watchroom !

Wir haben mit Gerhard Maier, dem Künstlerischen Leiter des Seriencamp Festivals, im Rahmen unseres Streamgestöber-Podcast gesprochen. Er hat uns seine Serien-Empfehlungen mitgebracht, die danach auch in Deutschland bei den üblichen Streamingdiensten zur Verfügung stehen.

Das sind die 5 Highlights des Serien-Herbstes

Es ist enorm: Gerhard hat ca. 350 Serien geschaut und ca. 80 Serien haben es in die Auswahl des Festivals geschafft. Für euch und alle Serienfans hat er fünf Empfehlungen parat:

Was ist das Seriencamp Festival?

Das Seriencamp ist ein Festival, das sich ausschließlich Fernsehserien und ihrer fachlichen Diskussion verschrieben hat. Es findet jährlich im November an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München statt und hat sich in kurzer Zeit zu einem bekannten TV-Festival entwickelt.



Das Seriencamp Festival ist ein frei zugängliches Publikumsfestival mit kostenfreien Vorführungen von Serien-Episoden aus der ganzen Welt. Parallel dazu gibt es auch einen kreativen Austausch mit allen, die Serien produzieren und senden.



