Entdeckt? Das Rad der Zeit hat jetzt einen Harry Potter-Star – und in Staffel 2 spielt sie fast nochmal dieselbe Rolle

Amazons Fantasy-Serie Das Rad der Zeit schmuggelt eine Harry Potter-Darstellerin in ihre 2. Staffel, die in ihrer neuen Rolle einer Aes Sedai nahtlos an den alten Hogwarts-Ruf anknüpft.

Mit 6 ausgestrahlten Folgen geht die gut aufgenommene 2. Staffel von Das Rad der Zeit bei Amazon Prime * auf ihr Ende zu. Folge 7 der Fantasy-Serie startet am 28. September 2023 und das Staffel-Finale der 8. Episode folgt am 5. Oktober. Doch habt ihr die vorangegangenen Folgen zu den Abenteuern des 'Wiedergeborenen Drachen' aufmerksam genug geschaut, um den wohl platzierten Harry Potter-Star darin zu entdecken?

Harry Potter-Star Katie Leung spielt in Das Rad der Zeit wieder eine Ravenclaw-Hexe

Dem größten Rad der Zeit-Star missfiel die drastische Staffel 2-Änderung ihrer Figur. Doch Katie Leung hatte offenbar keine Bedenken, in einer neuen Rolle der Fantasy-Serie an alten Hogwarts-Ruhm anzuknüpfen. In Folge 5 der 2. Staffel spielt die Darstellerin von Harry Potters erster Liebe Cho Chang im Grunde erneut eine schlaue Ravenclaw-Hexe.

Warner / Amazon Katie Leung als Cho Chang in Harry Potter und als Yasicca in Das Rad der Zeit

In der komplexen Welt von Das Rad der Zeit sind die Aes Sedai diejenigen Frauen, die Magie ausüben können (also Hexen). Nach ihrer Ausbildung schließen sie sich einer der 7 Unter-Gruppen an: den Ajahs. Unterschiedliche Farben kennzeichnen dabei unterschiedliche Aufgaben: Moiraine (Rosamund Pike) gehört zum Beispiel der blauen Ajah an, was sie als "Ursachenforscherin" zu einer Art Spionin macht. Die Aes Sedai der grünen Ajah sind Kämpferinnen und rote Schwestern jagen machtlenkende Männer.

In Folge 5, Damane, lernen wir die neue Figur von Harry Potter-Star Katie Leung kennen. Sie spielt Yasicca, eine Schwester der braunen Ajah. Die braune Farbe der Aes Sedai steht in das Rad der Zeit für magische Frauen, die sich der Wahrung und dem Finden von Wissen verschrieben haben. Als Verin (Meera Syal) in die Burg kommt, ist Yasiccas erste Frage an die ältere Aes Sedai, ob sie ihr Buch schon zu Ende geschrieben hat.

Mit dem Blick zurück auf Cho Chang, die zum Hogwarts-Haus Ravenclaw gehörte, schließt sich hier in Das Rad der Zeit der Fantasy-Kreis: Denn die lernwilligen Ravenclaws sind in Harry Potter ebenfalls für ihre Schläue und ihren Wissensdurst bekannt. Katie Leungs Yasicca hat sogar ein fotografisches Gedächtnis. Sie entdeckt die Existenz der schwarze Ajah (böse Hexen) per Handschrift-Erinnerung, was ihre Figur für Auftritte in weiteren Folgen empfehlen dürfte.

Nicht nur in Das Rad der Zeit: Das hat Katie Leung nach Harry Potter gemacht

Die schottische Darstellerin Katie Leung war nach ihren Auftritten als Cho Chang in Harry Potter 4 bis 8 nicht untätig. Vor allem im Serien-Bereich konnten wir sie immer wieder entdecken. So war sie zum Beispiel schon vor Das Rad der Zeit in allen 8 Folgen der kürzlich abgesetzten Sci-Fi-Serie Peripherie bei Amazon Prime * zu sehen. Außerdem sprach sie in Netflix' Animations-Hit Arcane eine wichtige Rolle und trat in der Romanverfilmung von Simon Becketts Die Chemie des Todes bei Paramount+ auf.

