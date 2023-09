"Dafür habe ich mich nicht gemeldet": Der größte Star aus Das Rad der Zeit brauchte Zeit, um einen Staffel 2-Veränderung zu akzeptieren, aber die Fans sind zufrieden

Die 2. Staffel von Amazons Fantasy-Serie Das Rad der Zeit führt eine große Änderung ein. Doch während Moiraine-Darstellerin Rosamund Pike anfangs wenig davon begeistert davon war, sieht das Publikum es offenbar anders.

Am 1. September 2023 ist bei Amazon Prime * nach zwei Jahren Pause die Fantasy-Serie Das Rad der Zeit zurückgekehrt. Nachdem Staffel 1 durchwachsene Kritiken einstecken musste, erhielt die 2. Staffel von Das Rad der Zeit viel positives Feedback. Nur eine Schauspielerin war zunächst gar nicht mit der unerwarteten Entwicklung ihrer Figur zufrieden.

"Problematische" Entscheidung: Rosamund Pike hatte vor der 2. Staffel von Das Rad der Zeit Bedenken

Amazons Fantasy-Serie Das Rad der Zeit erzählt vom Aufstieg des "Wiedergeborenen Drachen" Rand (Josha Stradowski), der in einer Welt, in der Männern die Magie-Ausübung verboten ist, eine enorme Macht besitzt. An der Entdeckung seines Schicksals ist die Aes Sedai Moiraine (Rosamund Pike) maßgeblich beteiligt. Doch im Kampf gegen den Feind (Fares Fares) verlor Moiraine am Ende von Staffel 1 ihre magischen Fähigkeiten. Was eine drastische Änderung zu den Buchvorlagen * von Robert Jordan darstellte, wo das nicht passierte.

Amazon Prime Das Rad der Zeit: Eine machtlose Moiraine (Rosamund Pike) in Staffel 2

Rosamund Pike (Gone Girl) war in Staffel 1 die bei weitem bekannteste Schauspielerin im Cast von Das Rad der Zeit. In einem Interview , dass sie vor Beginn des Schauspiel-Streiks gab, scherzte sie über ihren anfänglichen Ärger zur umgekrempelten Moiraine:

Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Eines der Elemente, die mich zu der Serie gezogen hatten, war die Entwicklung einer körperlichen Sprache des Machtlenkens. Ich wollte die Elemente des Universums [durch meine Bewegungen] interpretieren. Die Idee, Moiraine davon abzuschneiden, war also problematisch für mich.

Abgeschnitten von der "Wahren Quelle" der Magie definiert sich Moiraine in Staffel 2 von Das Rad der Zeit zwar immer noch als Rands Beschützerin, muss sich selbst aber neu finden. Mittlerweile akzeptiert Rosamund Pike diese Figuren-Entwicklung und hat sie sich zu eigen gemacht. Genau wie ihr Wächter Lan, dessen Schauspieler Daniel Henney die neue Fantasy-Richtung als Chance begriff: "Es ist furchteinflößend [...] aber es hat ehrlich gesagt auch viel Spaß gemacht, etwas anderes auszuprobieren."

Moiraines Veränderung und die 2. Staffel Das Rad der Zeit kommen gut an

Die Sorge, dass Fans auf die Buch-Änderungen negativ reagieren könnten, scheint sich nicht zu bestätigen: Aktuell hat die 2. Staffel von Das Rad der Zeit 82 % positives Publikums-Feedback bei Rotten Tomatoes , während Staffel 1 nur auf 60 % kam. Die Fantasy-Rückkehr fiel also sehr zufriedenstellend aus.

Ob Moiraines Machtverlust von Dauer ist, werden die letzten drei Folgen der 2. Staffel zeigen. Die Fantasy-Serie Das Rad der Zeit läuft aktuell wöchentlich bei Amazon. Folge 6 startet am 22. September 2023 bei Prime. Das Staffel-Finale (Folge 8) wird am 5. Oktober 2023 veröffentlicht.

Podcast mit Das Rad der Zeit: Die 15 besten Serienstarts im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten September-Serien, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, bringen wir euch in der Monats-Vorschau näher:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.