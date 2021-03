Entstellter DC-Unfall bekommt neues Leben: Suicide Squad 2-Trailer ist ein irre unterhaltsames Action-Feuerwerk

Der neue Suicide Squad-Film kommt von Marvel-Regisseur James Gunn und soll die Reihe bei DC neustarten. Der erste Trailer zeigt eindrucksvoll, was für ein riesiger Spaß das wird.

Nach zwei Guardians of the Galaxy-Filmen hat sich James Gunn eine kleine Marvel-Pause gegönnt und ist zum Comicfilm-Konkurrenten DC gewechselt. Hier hat er The Suicide Squad gedreht, der mehr Reboot als Fortsetzung von David Ayers Erstling ist.

Auch wenn Suicide Squad ein kommerzieller Hit war, sind viele Fans von dem Film verärgert gewesen. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Kinofassung wieder massiv vom Studio verändert wurde. Zu Suicide Squad 2 von James Gunn ist jetzt ein erster Trailer erschienen, der die bekannte Story aus Teil 1 mit neuen Figuren und dem typischen Stil des Regisseurs aus Sympathie und Irrsinn würzt.

Suicide Squad 2 soll das künstlerische Scheitern des Vorgängers ausbügeln

Die Handlung des neuen Suicide Squads-Films unterscheidet sich kaum von der aus dem Vorgänger. Wieder geht es um ein Team psychopatischer Schurk*innen und Antiheld*innen, die von der Regierung überwacht und auf ein Himmelfahrtskommando geschickt werden.

Schaut hier den ersten Trailer zu The Suicide Squad!

The Suicide Squad - Trailer (English) HD

Der Film dürfte sich vor allem durch den wilden Stil von James Gunn abheben, der sich bei DC im Gegensatz zu David Ayer bei Suicide Squad frei austoben durfte. Gunn sprach vorab schon davon, dass sich sein Blockbuster neben der gewohnten Superhelden-Action wie ein Kriegsfilm aus den 1970er Jahren anfühlen soll.

Dazu passt auch das neue Poster zu Suicide Squad 2, das ebenfalls im Stil klassischer 70er-Jahre-Filme wie Das dreckige Dutzend gehalten ist:

© Warner Bros. The Suicide Squad

Für DC vereint James Gunn zwei ideale Talente und Vorlieben als Regisseur für Suicide Squad 2. Mit den Guardians of the Galaxy-Filmen hat er bewiesen, dass er ein Team schräger Außenseiterfiguren charismatisch bündeln kann.

Daneben hat Gunn auch eine wilde Troma-Vergangenheit bei der US-Filmschmiede, die für härtere Gewalt und schmutzige Unterhaltung steht. Da hilft es auch, dass The Suicide Squad ein R-Rating bekommt und nicht mit Gewalt und anderen derben Details sparen muss.



James Gunn passt ideal zur aktuellen DC-Strategie

James Gunn ist anscheinend genau zum richtigen Zeitpunkt zu DC gekommen. Nach der unglücklich verlaufenen Cinematic Universe-Strategie à la Marvel sollen statt vernetzten Geschichten stärkere Einzelfilme entstehen, in denen sich Regisseur*innen mit individuellen, markanten Handschriften austoben können. Beispiele dafür waren zuletzt schon Aquaman, Shazam!, Joker und Birds of Prey.

Schaut hier auch unser neues DCEU-Ranking mit dem neuen Justice League!

Nach dem Snyder Cut von Justice League: Wir ranken alle DCEU Filme | Ranking

James Gunn sprach auch schon davon, dass niemand den Vorgänger gesehen haben muss, um seine Comicverfilmung genießen zu können. Seine Neuauflage soll dem künstlerisch verunglückten Suicide Squad von David Ayer neues Leben einhauchen, um mit Suicide Squad auch endlich alle DC-Fans glücklich zu machen. Am 5. August 2021 soll der Blockbuster im Kino starten.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten Patrick, Jenny und Matthias die Frage, ob sich der 4-stündige Film lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den Superheldenfilm? All das und mehr erfahrt ihr im Podcast.



