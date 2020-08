Suicide Squad 2 ist ein Kriegsfilm: Erstes Video und alle Figuren enthüllt

In seiner Marvel-Pause hat James Gunn für DC die Fortsetzung Suicide Squad 2 aka The Suicide Squad umgesetzt. Das erste Material verspricht einen Kriegsfilm und sieht ziemlich episch aus.

Marvels Guardians of the Galaxy müssen sich kurz gedulden, denn James Gunn ist aktuell bei DC unterwegs und bringt dort die Fortsetzung The Suicide Squad in Stellung. Bisher sorgte der Film vor allem mit seinem gigantischen Cast für Aufsehen. Beim DC FanDome wurden nun einige Neuigkeiten zum kommenden DC-Film enthüllt.

Wer spielt wen in The Suicide Squad? Auch wenn der Cast von The Suicide Squad schon seit einiger Zeit feststeht, war bisher unklar, welche Figuren im Sequel konkret auftreten. Klar, Margot Robbie spielt wieder Harley Quinn und Joel Kinnaman kehrt als Rick Flagg zurück. Doch was ist etwa mit Idris Elba, John Cena und Pete Davidson?

The Suicide Squad: Alle Figuren rund um Harley Quinn

In einem kurzen Video wird der neue Suicide Squad vorgestellt:

The Suicide Squad - Roll Call (English) HD

Nachfolgend haben wir zur Übersicht noch einmal alle Schauspieler und ihre Figuren aufgeschrieben.

Das ist aber noch lange nicht alles. Einen richtigen Trailer zu The Suicide Squad gibt es zwar noch nicht. Dafür präsentierte James Gunn bei DC FanDome einen explosiven Einblick hinter die Kulissen des Films, der sich abseits der üblichen Superhelden-Action wie ein Kriegsfilm aus den 1970er Jahren anfühlen soll.

The Suicide Squad - Sneak Peek (English) HD

And one more thing ... als wären die beiden Videos nicht schon genug, teilt James Gunn auf Twitter auch das erste Poster zu The Suicide Suqad, von Postern zu den einzelnen Figuren ganz zu schweigen.

The Suicide Squad startet am 5. Oktober 2021 in den deutschen Kinos.

