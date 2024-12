"Enttäuscht": Blue Bloods-Fans stört eine Sache am Serienfinale am meisten

Blue Bloods ist vor wenigen Tagen nach 14 Staffeln mit einem großen Serienfinale zu Ende gegangen. Die Fans reagieren gespalten auf die besondere Episode.

Nach 14 Jahren ist die letzte Folge von Blue Bloods - Crime Scene New York über die US-amerikanischen Fernsehbildschirme geflimmert. Darin mussten sich Fans von der Reagan-Familie verabschieden, die in der Metropole über 14 Staffeln für Recht und Ordnung sorgte und von Stars wie Tom Selleck, Donnie Wahlberg und Bridget Moynahan verkörpert wurde.

Während ein Todesfall den Blue Bloods-Kosmos besonders erschütterte, reagieren die Fans gespalten auf das große Serienfinale ‒ oder besser gesagt, das kleine Serienfinale.

"Zu gehetzt": Blue Bloods-Fans kritisieren das Serienfinale

Denn die Fans hatten nach all den Jahren mit einem spektakulären Finale gerechnet, das dem Abschied der Reagan-Familie auch mit einer verlängerten Laufzeit gedenkt. Die Folge unterschied sich in diesem Hinblick jedoch nicht von den vorherigen Blue Bloods-Episoden ‒ was viele Anhänger:innen der Serie enttäuschte.

"Wie macht man ein Serienfinale für Blue Bloods und dann nur eine Stunde lang?", heißt es etwa von einem Fan auf X (ehemals Twitter). Ein anderer stimmt zu: "Das ist genau, was ich gesagt habe! 14 Jahre und sie haben ihnen noch nicht mal ein zweistündiges Finale gegeben!"

Ein weiterer Fan schreibt: "Ich bin mir sicher, dass ich nicht allein bin, wenn ich sage, dass sie Blue Bloods ein zweistündiges Finale hätten geben sollen. Diese Stunde ist zu schnell rumgegangen." "Ich hasse es, das zu sagen, aber ich war enttäuscht von der letzten Folge. Ich habe etwas Riesiges erwartet und wurde fallengelassen", erklärt dazu ein anderer Blue Bloods-Anhänger auf X.

Auf Reddit diskutierten weitere Blue Bloods-Fans über das Serienfinale und erklärten zahlreich, dass sich die kurze Laufzeit des Finales auch in der Qualität der Geschichte niedergeschlagen habe. "Ich wünschte, es wäre ein zweiteiliges Finale gewesen, es hätte viel mehr abgedeckt und abgeschlossen werden können", heißt es da. "Viel zu gehetzt", schreibt eine andere Person. "Es hat sich nicht angefühlt wie ein Serienfinale, sondern wie ein Staffelfinale" und "Sie haben eine ganze letzte Staffel an Figurenentwicklung in die letzte halbe Stunde gepackt" schreiben weitere Fans.

Andere Blue Bloods-Fans sind traurig um das Serienende ‒ aber zufrieden mit dem Finale

Andere Fans nehmen das Ende von Blue Bloods jedoch versöhnlicher hin. "Die finale Episode von Blue Bloods war sehr gut. Tränen. Glück. Action. Ich werde euch vermissen", heißt es von einer Person auf X. "Das perfekte Ende für eine perfekte Serie", schreibt ein anderer Fan. "Ich bin komplett am Heulen ... danke, Blue Bloods, für eine tolle Serie und ein kraftvolles Serienende", schreibt eine weitere Person auf X und schließt: "Wir brauchen ein Spin-off!"

Ob das gewünschte Spin-off tatsächlich kommt, steht bisher noch nicht fest. Die Stars um Tom Selleck und Donnie Wahlberg hatten sich in der Vergangenheit rege um eine Fortsetzung der Serie bemüht und schlossen auch ein Spin-off nicht aus. Auch von CBS gab es bereits Äußerungen, die in eine hoffnungsvolle Richtung gingen, wenngleich dazu erklärt wurde, dass aktuell nichts Konkretes in Planung sei. Fans dürfen also weiterhin die Daumen drücken.

Wann läuft Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland?

In Deutschland startet die 14. Staffel von Blue Bloods am 2. Januar 2025 auf Sky One. Wenn ihr bis dahin nach weiteren Streaming-Tipps sucht, ist unser Podcast der besten Serien 2024 vielleicht etwas für euch:

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 24 besten Serien vor, die es im Jahr 2024 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Ob Videospiel-Überflieger Fallout, eine fantastische The Walking Dead-Rückkehr, das bildgewaltige Arcane-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.