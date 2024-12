Blue Bloods tötet Figur im Finale: So verteidigt der Macher die Entscheidung

Blue Bloods ist Geschichte. Aber was passiert im Finale der Serie, also Staffel 14 Episode 18? Von einer Figur müssen Fans der Cop-Show noch endgültiger Abschied nehmen.

Es ist Schluss mit Blue Bloods. Das Serienfinale wurde mit einer Zweiteilung der 14. Staffel hinausgezögert, doch am vergangenen Freitag wurde auch die letzte Folge der langlebigen Cop-Serie mit Tom Selleck, Donnie Wahlberg und Bridget Moynahan in den USA ausgestrahlt. Darin verabschiedet sich die Show von einer Figur, die bereits seit ein paar Jahren dabei ist.

Bevor wir zum knallharten Spoiler für das Serienfinale von Blue Bloods kommen, könnt ihr erstmal nachlesen, wann ihr Staffel 14 in Deutschland schauen könnt.

Wann startet das Blue Bloods-Finale nach Deutschland?

Falls ihr noch auf die deutsche Veröffentlichung warten wollt:

Die 14. Staffel wird ab dem 2. Januar 2025 bei Sky One in Doppelfolgen laufen. Bis dahin findet ihr alle 13 Staffeln von Blue Bloods im Streaming-Abo bei WOW *. Die ersten zehn Staffeln sind außerdem in der Flat bei Paramount+ * verfügbar.

Jetzt aber zum spannenden Teil.

Achtung, es folgen Spoiler für das Serienfinale von Blue Bloods.

Diese Figur stirbt in der allerletzten Episode von Blue Bloods

Die 18. und letzte Episode der Finalstaffel trägt den Originaltitel End of Tour (übersetzt: Ende der Reise). Dabei stehen die Gesetzeshüter selbst unter Beschuss, da ein Gangster einen Rachefeldzug gegen die Blaublüter durchziehen will.

Bei einem Angriff werden der Bürgermeister Peter Chase (Dylan Walsh), Officer Eddie Janko (Vanessa Ray) und ihr Partner Officer Luis Badillo (Ian Quinlan) verletzt. Der Bürgermeister und Janko kommen mit einem Besuch im Krankenhaus davon. Anders sieht es mit dem Officer aus, der seit der 12. Staffel zum Figurenkabinett von Blue Bloods gehört. Badillo stirbt an seinen Verletzungen.

Daraufhin wendet sich Frank (Tom Selleck) an den inhaftierten Verbrecher Lorenzo Batista (Gaststar Edward James Olmos), dessen Sohn für die Taten verantwortlich ist.

Mehr wird über die Folge an dieser Stelle nicht verraten, außer: Im Finale von Blue Bloods stirbt kein Mitglied der Reagan-Familie.



Der Blue Bloods-Showrunner erklärt die Wahl von Badillo

Showrunner Kevin Wade hat im Interview mit TV Insider erklärt, warum er die Reagans verschont und Badillo ausgewählt hat:

Wir sahen keinen Wert für das Publikum oder das Erbe der Serie darin, einen der Reagans zu töten. Es war nicht diese Art von Serie. Ich glaube nicht, dass die Leute sagen würden: 'Gott sei Dank, Henry hatte einen Herzinfarkt'. Oder 'Gut, dass Danny erschossen wird.' Aber wir mussten jemanden opfern, Eddie war sehr betroffen, das war wichtig.

Im Interview mit TV Line wurde Wade noch deutlicher. Dort erklärte Wade mit Bezug auf einen möglichen Tod eines Mitglieds der Reagan-Familie:

Ich dachte, das Publikum hätte es gehasst, um ehrlich zu sein.

Deuten wir die Aussagen, dann wurde Badillo geopfert, um einen emotionalen Moment im Finale zu schaffen, der zusammenschweißt, ohne einen Reagan dafür über die Klinge springen zu lassen.

