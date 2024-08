Entwarnung für Bridgerton-Fans: Serien-Liebling kehrt für Staffel 4 auf Netflix zurück

Bridgerton-Fans mussten nach dem Staffel 3-Finale um die Rückkehr eines Fanlieblings in Staffel 4 bangen. Jetzt ist offiziell: Jonathan Bailey wird weiter dabei sein.

Das große Finale von Bridgerton Staffel 3 hat uns diesen Frühsommer auf Netflix einige Rätsel aufgegeben und uns um die Hauptfigur der kommenden Folgen sowie weitere Rückkehrer bangen lassen. Nachdem vor wenigen Wochen bekannt gegeben wurde, dass Benedict Bridgerton (Luke Thompson) die 4. Staffel anführen wird und erst kürzlich auch seine mysteriöse Lady in Silver besetzt wurde, dürfen sich Fans jetzt über eine weitere positive Nachricht freuen.

Anthony-Darsteller Jonathan Bailey kehrt in Bridgerton Staffel 4 auf Netflix zurück

Wie Jonathan Bailey im Interview mit Good Morning America erklärte, habe er sich "einige Wochen freigeschaufelt", um für Bridgerton Staffel 4 als Anthony Bridgerton zurückzukehren. Die Nachricht kommt nach großen Bedenken von Fans, die bereits miterleben mussten, dass sich das erste Bridgerton-Paar Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page nach Staffel 1 und 2 als Nebendarsteller:innen aus der Serie verabschiedet haben.

Zudem kündigten Anthony und seine Vermählte Kate Sharma (Simone Ashley) am Ende von Staffel 3 an, Kates Familie in Indien besuchen zu wollen. Hier witterten Fans Anzeichen eines Grundes für Anthony und Kate, die 4. Staffel von Bridgerton auszusetzen. Nicht zuletzt hat Jonathan Bailey mit einem extrem vollen Terminkalender zu kämpfen, in dem sich der Sci-Fi-Blockbuster Jurassic World 4, das Fantasy-Musical Wicked sowie der Netflix-Hit Heartstopper tummeln.

Netflix Jonathan Bailey in Bridgerton

Nun gab der Schauspieler jedoch umfangreiche Entwarnung und erklärte, wie wichtig Anthony auch weiterhin für die Handlung von Bridgerton sei:

Die eine Sache, die ich an Bridgerton so toll finde, ist, dass es so viele Wege gibt, in denen sich Menschen verlieben können und das ist genau, was die Serie erforschen wird. Natürlich werde ich als älterer Bruder zur Unterstützung für die jüngeren da sein.

Dabei freue er sich auf die neuen Folgen, in denen Benedict endlich ins Scheinwerferlicht tritt:

Benedict ist voller Wunder und Freude. Er ist das schlagende Herz der Familie. Luke Thompson wird das großartig machen.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Die Dreharbeiten zur 4. Staffel von Bridgerton sollen laut What's on Netflix im September 2024 beginnen und etwa im April 2025 abgeschlossen sein. Wie Showrunnerin Jess Brownell bereits im Vorfeld erklärte, nehme auch der Postproduktionsprozess einen großen Zeitraum in Anspruch, weshalb die neuen Staffeln aktuell in einem Zwei-Jahres-Rhythmus produziert würden.

Mit einem Einzug der neuen Folgen auf Netflix ist somit nicht vor 2026 zu rechnen. Alles, was ihr sonst noch zur 4. Staffel wissen müsst, könnt ihr jetzt schon hier nachlesen.

