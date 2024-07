Ein trauriger Bridgerton-Trend ist vor Staffel 4 kaum aufzuhalten und das ist jammerschade

Bridgerton ist bei Netflix enorm erfolgreich. Auch wenn Staffel 3 erneut begeisterte, droht die Serie allerdings eine ihrer größten Stärken zu verlieren: den Familienzusammenhalt.

Bridgerton dominierte nach der Veröffentlichung von Staffel 3 die Netflix-Charts und bestach diesmal mit der überfälligen Lovestory von Penelope und Colin als erneute romantische Reise in ein alternatives Regency-England. Unabhängig davon, wer in Staffel 4 zur Hauptfigur wird, zeigt sich aber jetzt schon eine traurige Entwicklung: Bridgerton verliert Familienmitglieder. Dabei ist das Auftreten der Geschwister in den Liebesgeschichten ihrer Brüder und Schwestern enorm wichtig.



Schattenseiten eines Netflix-Hits: Bridgerton ist zu erfolgreich, um seine Stars zu halten

Der Familienverlust begann bereits in Staffel 2. Nachdem Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) ihr Liebesglück mit Simon Basset, Duke of Hastings gefunden hatte, verließ Simon-Schauspieler Regé-Jean Page die Serie, um sich neuen filmischen Herausforderungen zu stellen.

Aus der Perspektive eines frisch gebackenen Stars, der seine Bekanntheit im Hollywood-Aufwind nutzen wollte, war das verständlich. In der Handlung von Bridgerton allerdings wurde Simons Abwesenheit zu einer schmerzhaften Leerstelle, die nur schwer wegerklärt werden konnte. Warum ging Duke auf Reisen und besuchte nicht einmal die Hochzeit seines Schwagers Anthony?

Netflix Bridgerton verliert erst Simon und dann Daphne

Phoebe Dynevor hielt als Familienvertreterin in mehreren Gastauftritten in Staffel 2 noch die Stellung, bevor auch Daphne in Staffel 3 völlig verschwand – fast so, als sei Bridgerton es leid, zu erklären, warum sie stets ohne ihren Mann auftrat. Sicher ist es als Star nicht erstrebenswert, nach einer Hauptrolle in eine Nebenrolle zurückzukehren. Doch ist nicht einmal mehr ein kurzer Besuch drin?



Ein ähnliches Schicksal des Verschwindens droht jetzt Staffel 2-Traumpaar Anthony (Jonathan Bailey) und Kate (Simone Ashley). In Staffel 3 durften sie sich als immer noch verliebte Ehepartner und baldige Eltern ausleben. Die Cameos in drei Episoden zeigten, wie gut die Integration verheirateter Figuren der Serie trotz wechselnder Hauptdarsteller:innen tut. Auf das klassische Happy End einer gefundenen Liebe, darf ein "Happy Life" im Kreis der Familien folgen.

Netflix Die Bridgerton-Familie

Dennoch wurde "Kanthony" schon ein Ausgang gebaut: Am Ende von Staffel 3 erfahren wir, dass das glückliche Paar eine längere Reise nach Indien plant, was ihr Fehlen in zukünftigen Staffeln leicht erklären könnte. Die zwei Stars erzählten Elle zwar, dass sie "alles daransetzen" würden, ihre zukünftigen Drehpläne mit Bridgertons 4. Staffel zu vereinbaren. Aber wenn Jonathan Bailey bald im Kino zum Wicked- und Jurassic World 4-Star aufsteigt, sind das keine rosigen Aussichten für Anthony-Fans. Auch wenn er als Lord offiziell das Familien-Oberhaupt ist.

Netflix' Bridgerton braucht die Familie neben der Romantik

Natürlich ist Bridgerton an vorderster Front eine Romantik-Serie. Durch den cleveren Aufbau von Julia Quinns Buchreihe *, den acht Geschwistern acht individuelle Liebesgeschichten zu geben, wird das Herzklopfen neuer Beziehungen also so schnell nicht nachlassen. Versteckte Hinweise auf kommende Romanzen wie die von Francesca Bridgerton hat die Netflix-Serie ebenfalls bereits gesät. Trotzdem sollte sie ihr erzählerisches Standbein einer liebenden Familie nicht unterschätzen.

Die Bridgertons verdienen sich unsere Sympathien nicht nur als romantische Partner, sondern auch als Geschwister, die sich mal ärgern, mal helfen und häufig gegenseitig aufbauen. Kaum eine Szene zeigt das besser als das Paille-Maille-Spiel im Garten in Staffel 2, wo ihre Konkurrenz ebenso wie ihre Zuneigung zueinander zum Ausdruck kommt. Sie machen sich gegenseitig zu besseren Menschen. Aber was passiert, wenn die Familienmitglieder plötzlich wegbrechen?

Netflix Die Bridgertons beim Paille-Maille-Spiel

Wenn Daphne und Simon bei Colins und Penelopes Eheschließung ohne Erklärung fehlen, fragen wir uns unweigerlich, wie tief die bridgertonsche Familienverbindung wirklich reicht. Ist die Serien-Botschaft hier, dass eine eigene Familie zu gründen, heißt, die alte Familie vollständig zu verlassen? Diese unterschwelligen Zweifel zu fehlenden Figuren arbeiten gegen Bridgerton. Für ein vollständiges Glück, auch auf Publikumsseite, müssten romantische und familiäre Beziehungen gleichermaßen stimmen.

Bridgerton bröckelt: Kann die Netflix-Serie die Familienlöcher in Staffel 4 noch stopfen?

Wenn sich jetzt noch bestätigt, dass die Featheringtons in kommenden Staffeln ausscheiden, könnte auch Penelope ihre Familien verlieren. Neuste Aussagen von Benedict-Darsteller Luke Thompson gegenüber Deadline wecken ebenfalls ungute Vorahnungen: Müssen wir zwischen den Geschwistern Benedict und Eloise (Claudia Jessie) einen Bruch erwarten, weil sie sich durch ihre "emotionale Intimität" zueinander bisher romantisch "im Weg standen"?



Die Familienbeziehungen weiter aufzulösen, wäre ein Fehler. Wenn sich Bridgerton in Staffel 4 schon in Bezug auf das Erzählschema von Lady Whistledown neu erfinden muss, darf die Serie nicht im selben Atemzug die gesamte Familiendynamik umkrempeln. Geschwisterverhältnisse, auch zu verheirateten Familienmitgliedern, die über lange Zeit aufgebaut wurden, sind ein verbindendes Herzstück der Serie, das über die Staffel-Romanzen hinausgeht – und sollten gerade deshalb nicht über Bord geworfen werden.

Netflix Bridgerton lässt Gregory (3. v. l.) und Hyacinth (1. v. r.) hervortreten

Hoffnung gibt es allenfalls noch im Aufstieg der jungen Bridgerton-Geschwister zu vollwertigen Figuren. Wir sahen Hyacinth (Florence Hunt) und Gregory (Will Tilston) in drei Staffeln beim Erwachsenwerden zu und so dürften sie in Zukunft zu neuen Familienverbündeten reifen. Ebenso kann eine neue Liebe für die verwitwete Mutter Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) mitsamt neuem Stiefvater Zündstoff für Zuhause liefern.

Doch ob uns das den langsamen Familienschwund vergessen lässt, ist fraglich. Insbesondere, wenn die Popularität der Serie anhält und die Fans den Netflix-Hit gern noch einmal ganz von vorn schauen. Also reißt euch bitte zusammen, liebe Netflix-Stars, und beehrt uns selbst nach eurem Happy End noch mit dem einen oder anderen Gastauftritt, damit die heile Welt von Bridgerton weiterleben kann.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.