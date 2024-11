Entwarnung für Fans von The Day of the Jackal: Es wird eine 2. Staffel der Thriller-Serie geben

Nach 7 von 10 Episoden können Fans des Spionage-Thrillers The Day of the Jackal aufatmen. Denn die Serie mit Harry Potter-Star Eddie Redmayne wird mit Staffel 2 weitergehen.

Der Agenten-Thriller The Day of the Jackal kam gerade erst letzten Monat in Serienform zu Peacock und hierzulande Sky. Seitdem erregt Eddie Redmayne (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) als Auftragskiller Aufmerksamkeit.

Nach sieben von zehn veröffentlichten Folgen kommt via Variety nun die große Entwarnung für Fans des Formats: Staffel 2 ist bestätigt. Diese Nachricht zerstört sich von selbst.

The Day of the Jackal: Darum geht es im Spionage-Thriller

In The Day of the Jackal geht es um den Schakal genannten Profikiller (Redmayne) aus Großbritannien. Nach einem seiner jüngsten Aufträge wird die junge Geheimdienstmitarbeiterin Bianca Pullman (Lashana Lynch) vom MI6 auf ihn Aufmerksam – und ein tödliches Katz- und Mausspiel beginnt.

Die Serienadaption von Ronan Bennett (Top Boy) ist übrigens nicht die erste Adaption des Frederick Forsyth-Romans. Es existieren bereits zwei Umsetzungen in Filmform: Der Schakal von 1973 und Der Schakal von 1997. Die Titelrolle wurde damals von Edward Fox beziehungsweise Bruce Willis verkörpert.



Eddie Redmayne, der aktuell in The Day of the Jackal die Hauptrolle inne hat, zählt übrigens auch zu den Executive Producern des Formats. Und er kann stolz sein: 84 Prozent holt seine Serie im Rotten Tomatoes -Kritikenschnitt, bei Moviepilot immerhin eine 7,4 in der Community-Wertung.

In der Sky-Pressemeldung heißt es zudem: "Die Serie ist in Deutschland das erfolgreichste internationale Sky Original aller Zeiten und der zweiterfolgreichste Serienstart überhaupt im Jahr 2024."

