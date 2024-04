Zack Snyders Rebel Moon 2 würde ohne absoluten Filmklassiker nicht existieren: So könnt ihr ihn schauen

In Rebel Moon 2 macht sich ein Haufen Halunk:innen für die Verteidigung eines Dorfes bereit. Die Vorlage liefert, wie schon bei der Hauptinspiration Star Wars, ein japanischer Filmklassiker.

Wie viele Sci-Fi-Fans wissen, basiert Star Wars lose auf dem japanischen Filmklassiker Die verborgene Festung von Regisseur Akira Kurosawa. Ebenso bekannt ist, dass Zack Snyder sich für seine Netflix-Reihe Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers und Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin eine Menge beim Krieg der Sterne abgeguckt hat.

Das hört auch nicht bei ganz offensichtlichen Elementen wie Lichtschwertern, Droiden, bösen Imperien und rechtschaffenen Rebellionen auf. Sein Sci-Fi-Sequel, das seit dem 19. April 2024 bei Netflix online ist, basiert nämlich ebenfalls auf einem Eintrag aus Kurosawas Werk, der ganz nebenbei einer der wichtigsten Filme aller Zeiten ist.

Vor Star Wars und Rebel Moon: Ein japanischer Filmklassiker vom Meister-Regisseur

Im japanischen Filmklassiker Die sieben Samurai von 1954 plündern Banditen im 16. Jahrhundert immer wieder ein kleines Bauerndorf, das sich nicht zu wehren weiß. So heuert dieses sieben erprobte Kämpfer an (inklusive Leinwandlegende Toshiro Mifune), um den nächsten Angriff abzuwehren. Die Ankunft von Mitgliedern der einst erhabenen Samurai-Klasse führt zunächst zu Spannungen im bäuerlichen Dorf. Doch am Ende halten sie ihr Versprechen und verteidigen die Leute und ihre Ernte mit ihrem Leben.

New KSM Szene aus Die sieben Samurai

Kurosawa gelang als Nachkriegshumanist nicht nur ein äußerst menschlicher Samurai-Film mit politischen Untertönen. Er etablierte auch fast nebenbei ganz neue Standards für dynamisches Action-Kino, Wettereffekte und aufregenden Schnitt. Auf der Sight and Sound-Liste der besten Filme aller Zeiten , für die 1.639 Filmkritiker:innen abstimmten, belegte Die sieben Samurai zuletzt Platz 20.

Inspiriert wurde Die sieben Samurai vom Western-Genre, welches im Umkehrschluss Notiz vom japanischen Meisterwerk nahm und Die glorreichen Sieben als amerikanische Adaption hervorbrachte.

Wie kann man Die sieben Samurai zu Hause ansehen?

Leider kann man den Film derzeit nicht in Deutschland streamen, nach einer hiesigen Blu-ray wird man vergeblich suchen und die letzte DVD-Veröffentlichung von New KSM kostet über 70 Euro auf Amazon. Wer Die sieben Samurai günstiger und in besserer Qualität im Heimkino sehen möchte, wendet sich am besten an die Schweizer Blu-ray-Veröffentlichung von trigon-film, die für rund 30 Euro zu haben ist und mit deutschsprachigen Untertiteln kommt.

