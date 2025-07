Er drehte den größten Fantasy-Film 2024: Jetzt soll er den Barbie-Nachfolger ins Rennen bringen

Filmemacher Jon M. Chu hat sich spätestens mit dem Fantasy-Hit Wicked einen Namen gemacht. Jetzt soll er für Warner und Mattel das nächste Toy nach Barbie ins Kino bringen.

Jon M. Chu lieferte mit Wicked den größten Fantasy-Hit 2024 ab und hat dieses Jahr noch die Fortsetzung Wicked: Teil 2 in petto. Mittlerweile steht auch fest, welchem Projekt sich der Filmemacher danach widmen wird.

Passend zum aktuellen Kinofilm F1 geht es um schnelle Autos. Diese stammen aber aus der Spielzeugkiste, denn es geht um das nächste Toy-Film-Projekt von Warner und Mattel.

Fantasy-Regisseur Jon M. Chu dreht Hot Wheels-Film als Barbie-Nachfolger

Nach dem großen Erfolg von Barbie im vorletzten Jahr schickte Mattel weitere Filme mit Spielzeugvorlage in Entwicklung. Einer davon ist Hot Wheels, der jetzt vom Wicked-Regisseur Chu in Angriff genommen werden soll. Laut Deadline handelt es sich um einen Action-Film mit aufsehenerregenden Autos.

Aktuell arbeitet Jon M. Chu mit Warner und Bad Robot bereits an der Dr. Seuss-Adaption Oh, the Places You'll Go!, ein Animationsfilm mit Startdatum 2028.

Die Konkurrenz schläft nicht: Auch Bratz-Puppen bekommen eigenen Film

Action-Projekt Hot Wheels: Mehr als nur Spielzeugautos?

Für Chu ist Hot Wheel allerdings mehr als nur ein Spielzeugautofilm, wie er im Statement zu seiner Involvierung betont (ebenfalls via Deadline):

Bei Hot Wheels ging es schon immer um mehr als nur Geschwindigkeit – es geht um Vorstellungskraft, Verbindungen und den Nervenkitzel des Spielens. Diese Einstellung auf die große Leinwand zu bringen, ist eine unglaubliche Gelegenheit. Ich freue mich, mit Mattel Studios, Warner Bros. Pictures und Bad Robot zusammenzuarbeiten, um ein Abenteuer zu schaffen, das das Erbe der Hot Wheels ehrt und es gleichzeitig in eine ganz neue Richtung lenkt.

Mattel Studios-Chef Robbie Brenner fügte hinzu:



Jons Fähigkeit, reichhaltige, komplexe Welten mit einer klaren Perspektive zu erschaffen, macht ihn zum idealen Geschichtenerzähler, um Hot Wheels zum Leben zu erwecken. Seine Filme sind visuelle Spektakel – wahre Augenweiden –, aber was sie auszeichnet, ist die Art und Weise, wie er unvergessliche Geschichten in diese atemberaubenden Bilder einwebt.

Die bunten Hot Wheels werden seit 1968 von Mattel hergestellt. Innerhalb der nächsten Jahre soll außerdem ein Film zu Mattels zweiter Spielzeugauto-Marke Matchbox erscheinen.