Bratz-Film von Amazon soll Barbie Konkurrenz machen – die perfekte Schurkin hat man vielleicht schon gefunden

Die Amazon MGM Studios wollen Barbie Konkurrenz machen: mit einem Film über die tatsächliche Barbie-Spielzeugkonkurrenz Bratz. Reality-Star Kim Kardashian ist im Cast.

Als der Barbie-Film von Greta Gerwig 2023 zum absoluten Rekord-Hit avancierte, rappelte es plötzlich mächtig in der Spielzeugkiste. Mattel schickte direkt weitere Streifen über Toys wie die Matchbox-Autos und den Magic 8 Ball in Entwicklung und die Konkurrenz schläft auch nicht. Das beweisen jetzt spätestens die Amazon MGM Studios mit einem Filmprojekt über die Barbie-Konkurrenz der Bratz-Puppen.

Wenn die Plastiksterne in Hollywood richtig stehen, könnte der geplante Bratz-Film sogar gegen Barbie 2 im Kino konkurrieren, denn nach langem Zögern ist eine Fortsetzung mittlerweile doch drin.

Der Bratz-Film nimmt Barbie ins Visier: Mit Kim Kardashian als potenzielle Puppen-Gegnerin

Die Bratz-Puppen aus dem Hause MGA Entertainment gibt es seit 2001 und geben sich im Gegensatz zur Vorgängerin von Mattel eher angesagt-modisch. Im Zentrum steht eine diverse Clique, bestehend aus Yasmin, Sasha, Jade und Cloe, die bereits in mehreren Filmen und Serien zu sehen waren, unter anderem in Bratz: The Movie. Laut Deadline wird das neue Live-Action-Abenteuer jetzt von Charlie Polinger (The Plague) und Lucy McKendrick (Fuck Me, Richard) geschrieben. Zu den Produzent:innen zählt Kim Kardashian (American Horror Story), die eventuell sogar als Schurkin im Film auftreten soll.

Was die Barbie-Konkurrenz besonders spicy macht, ist die Tatsache, dass die Bratz-Puppen von einem ehemaligen Mattel-Mitarbeiter entwickelt wurden. 2008 zerrte Mattel sie vor Gericht und ließ sie sogar vom Markt nehmen. Später kehrten sie mit leicht verändertem Branding in die Spielzeugregale zurück – und jetzt ist die Angelegenheit persönlich!

Es wird sich zeigen, ob der Bratz-Film dann ähnlich meta wird vom Selbstverständnis her und vielleicht sogar die Fehde mit der alteingesessenen Vorgängerin thematisiert. Spielt Kardashian vielleicht sogar eine Art Barbie als Bösewichtin? Wir werden sehen.

Wo streamt Barbie aktuell?

Wer sich den Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling zum Spielen auf den Bildschirm holen will, findet ihn in der Flatrate bei RTL+ oder als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV und Co. Fans sollten außerdem Netflix im Auge behalten, wo Regisseurin Gerwig demnächst die Fantasy-Welt von Narnia im großen Stil zurückbringt.