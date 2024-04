Aufregende Marvel-Neuigkeiten! Zusammen mit den Fantastic Four startet nächstes Jahr der legendäre Bösewicht Silver Surfer im MCU durch. Das Casting sorgt jetzt schon für große Vorfreude.

Seit Jahren kündigt sich ein Fantastic Four-Reboot im Marvel Cinematic Universe (MCU) an. Jetzt wird das Projekt endlich konkret. Nachdem Mitte Februar der Hauptcast bekannt gegeben wurde, trifft die nächste spannende Nachricht zur Besetzung des Comic-Blockbusters ein und bestätigt den ersten Bösewicht des Films.

In The Fantastic Four bekommt es die titelgebende Superheld:innen-Familie mit niemand Geringerem als dem Silver Surfer zu tun. Es handelt sich um einen der bekanntesten Marvel-Schurken. Im Kino war er zuletzt 2007 in der Fortsetzung Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer auf der großen Leinwand zu sehen.

Casting-Coup im MCU: Netflix-Star Julia Garner spielt den Silver Surfer im neuen Fantastic Four-Film

Wie der Hollywood Reporter berichtet, steht das Casting fest. Julia Garner spielt den Silver Surfer im MCU. Bereits vor Monaten gab es Gerüchte, dass sich Marvel dazu entschieden hat, für das Reboot eine weibliche Besetzung in Betracht zu ziehen. Nun haben wir die Bestätigung. Garner verkörpert die Shalla-Bal-Version des Silver Surfers.

Netflix Julia Garner in Ozark

Der Silver Surfer tauchte in den Marvel-Comics erstmals 1966 in der 48. Ausgabe von Fantastic Four auf. Damals wurde der Antagonist als Vorbote des Bösewichts Galactus vorgestellt, bei dem es sich um eine Entität handelt, die ganze Planeten verschlingt. Dieser Silver Surfer war ein außerirdischer Astronom namens Norrin Radd.

Bei Shalla-Bal handelt es sich um eine Figur, die später als unsterbliche Kaiserin von Zenn-La und Norrin Radds Liebhaberin eingeführt wurde. Ihr Marvel-Debüt lieferte sie 1968 in der ersten Ausgabe der Comic-Reihe Silver Surfer ab. In der Animationsserie Silver Surfer wurde sie von Camilla Scott gesprochen. Jetzt übernimmt Garner.

Wie Justin Kroll von Deadline auf Twitter durchblicken lässt, handelt es sich bei dem Silver Surfer noch nicht um den Hauptschurken in The Fantastic Four. Stattdessen scheint uns ebenfalls eine neue Version von Galactus im MCU zu erwarten. Auch der war bereits 2007 ein wichtiger Teil von Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer.

Laut Kroll gibt es hier allerdings noch keinen konkreten Namen für die Besetzung. Obwohl die Dreharbeiten zu The Fantastic Four bald starten sollen, sind einige Posten noch offen. Ebenfalls wäre es denkbar, dass neben Garner als Shalla-Bal auch eine neue Version von Norrin Radd im MCU auftaucht – also zwei potenzielle Silver Surfer.

Julia Garner als Silver Surfer in The Fantastic Four ist eines der aufregendsten Marvel-Castings seit langer Zeit

Garner ist eine der derzeit interessantesten Schauspielerinnen Hollywoods. Bekannt wurde sie durch die Netflix-Serie Ozark, in der sie vier Staffeln lang als Ruth Langmore zu sehen war. Zudem gehörte sie zum Cast von Miniserien wie Maniac und Inventing Anna mit. Im Kino begeistert sie zuletzt in dem Survival-Thriller The Royal Hotel.

Ascot Elite Filmverleih Julia Garner in The Assistant

Ihre bisher beeindruckendste Performance liefert sie in dem Drama The Assistant aus dem Jahr 2019 ab. Dort spielte sie Jane, eine Mitarbeiterin in einer Filmproduktionsfirma, in der missbräuchliche Machtstrukturen an der Tagesordnung stehen. Der Film wurde damals vor allem als Reaktion auf den Weinstein-Skandal in Hollywood gelesen.

Mit dem Casting von Garner als Silver Surfer macht Marvel eine eindeutige Ansage: Egal, wie viele Fantastic Four-Filme wir bereits im Kino (scheitern) gesehen haben – dieser hier wird anders, frisch und unerwartet. Insgesamt weckt das Ensemble mit seiner spannenden Mischung aus bekannten und aufsteigenden Namen Neugier.

Der Cast von The Fantastic Four im Überblick:

Pedro Pascal als Reed Richards aka Mr. Fantastic



aka Vanessa Kirby als Sue Storm aka The Invisible Woman



aka Joseph Quinn als Johnny Storm aka The Human Torch



aka Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm aka The Thing



aka Julia Garner als Shalla-Bal aka Silver Surfer



Wann startet The Fantastic Four mit dem Silver Surfer?

The Fantastic Four startet am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Inszeniert wird der Film von Matt Shakman, der im MCU bereits die gefeierte Serie WandaVision umgesetzt hat. Die neueste Version des Drehbuchs stammt von Eric Pearson (Black Widow, Thor 3) und soll im New York der 1960er Jahre angesiedelt sein.