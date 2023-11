Er gilt als einer der 10 besten Filme aller Zeiten und viel zu wenige wissen, dass man ihn seit dieser Woche kostenlos schauen kann

In Listen der besten Filme aller Zeiten taucht er regelmäßig neben Citizen Kane, Der Pate und anderen auf. Seit kurzem kann man Die Reise nach Tokio und 9 weitere Filme des Regisseurs kostenlos in Deutschland streamen.

Alle zehn Jahre wählt das prestigeträchtige Filmmagazin Sight & Sound die besten Filme aller Zeiten. 2022 war es wieder so weit und in der Top 10 gab es einen alten Bekannten: Das japanische Drama Die Reise nach Tokio landete auf Rang 4, gleich hinter dem US-Klassiker Citizen Kane.

Der Film von Regisseur Yasujiro Ozu gehört mittlerweile zur Stammbesetzung von Bestenlisten. Wenn ihr die berührende Familiengeschichte noch nie gesehen habt, gibt es jetzt keine Ausrede mehr. Seit dieser Woche könnt ihr in Deutschland zehn Filme von Ozu kostenlos und ohne Werbung streamen, darunter auch sein Meisterwerk Die Reise nach Tokio (1953).

Warum Die Reise nach Tokio so einen guten Ruf genießt

Zahlreiche Filmemacher berufen sich auf den Einfluss der Werke von Yasujiro Ozu (1903-1963), darunter Arthouse-Größen wie Jim Jarmusch, Wim Wenders oder Paul Schrader. Selbst James Mangold sagte über seinen X-Men-Ableger Logan - The Wolverine: "Ich habe versucht, einen Ozu-Film mit Mutanten zu machen."

Nun solltet ihr in Die Reise nach Tokio keine Knochenbrüche und Action-Szenen erwarten. Das Drama handelt von einem älteren Ehepaar (Chishû Ryû und Chieko Higashiyama), das seine erfolgreich im Leben stehenden Kinder besuchen möchte. In Tokio angekommen, zeigen die Sprösslinge jedoch Desinteresse. Nur ihre verwitwete Schwiegertochter Noriko (Setsuko Hara) scheint sie als Menschen zu sehen, statt sie nur als Bürde wahrzunehmen.



Kairos-Filmverleih GbR Reise nach Tokio

In Die Reise nach Tokio eröffnet sich eine schmerzhafte Kluft zwischen den Generationen, die sich auch die Eltern schwer erklären können. Sollen sie stolz sein auf ihre Erziehung, weil die Kinder im Leben zurechtkommen, oder enttäuscht, weil diese ihre eigenen Eltern offenbar kaum wertschätzen? Haben sie privat Fehler begangen oder unterliegen sie einem viel größeren Wandel der Zeit, der über sie und ihre althergebrachten Vorstellungen hinwegrollt? In die Reise nach Tokio werden diese Fragen aufgeworfen und Antworten angedeutet, nur eben keine leichten.



Mit viel Understatement in der Erzählung wird daraus eine universell verständliche und fühlbare Geschichte entwickelt, die gleichzeitig zutiefst in ihrer Kultur und dem Wirtschaftswunder-Japan der 50er verankert ist. Was sicher auch auf den Stil von Yasujiro Ozu zurückzuführen ist. Der Regisseur arrangierte seine ruhigen Kamera-Einstellungen oft so, dass man als Zuschauer:in gewissermaßen neben den Figuren auf der für japanische Zimmer charakteristischen Tatami-Matte hockt. Man schaut den betrübten Eltern und ihren Kindern beim Abendessen direkt ins Gesicht.



Die britische Filmkritikerin Maria Delgado schrieb dazu:

Ein brillanter Film über ... eine Gesellschaft im Wandel und was es bedeutet, das Gefühl zu haben, nicht mehr gebraucht zu werden. Ozu ist immer der Regisseur, zu dem man greifen sollte, wenn man sehen möchte, wie man mit weniger mehr erreichen kann – der Regisseur des Alltäglichen, der Wirtschaftlichkeit und Intensität auf außergewöhnliche Weise verbindet.

So könnt ihr einen der besten Filme aller Zeiten (und 9 weitere sehenswerte Werke) streamen

Der öffentlich-rechtliche Sender Arte hat in der Mediathek zehn Filme des Regisseurs zum Streaming bereitgestellt sowie eine Dokumentation mit dem Titel Ozu, der Filmemacher des Glücks.

Diese 10 Filme von Yasujiro Ozu könnt ihr jetzt in der Arte Mediathek streamen:

Paul Schrader (The Card Counter) schrieb über den Menschen Yasujiro Ozu vor ein paar Jahren Folgendes:

Man könnte auch denken, dass ein Regisseur, der Filme mit so viel Wärme gemacht hat, dessen Arbeit von so viel Glück und Trauer durchdrungen ist, ein zufriedenes Leben gehabt haben muss. Das Gegenteil war der Fall. Er war ein Kettenraucher, er war Alkoholiker, er lebte mit seiner Mutter zusammen.... Er hat nie geheiratet, nie Kinder gehabt. Er lebte für das Kino, und alles, was er tat, war Kino.

Nun habt ihr die Möglichkeit, mit ein paar Klicks in dieses sehenswerte Leben einzutauchen.