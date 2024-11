Er gilt als einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten und viel zu wenige wissen, dass man ihn nur noch 4 Tage kostenlos schauen kann

Regie-Legende John Carpenter hat einige Science-Fiction-Klassiker gedreht. Einer seiner bekanntesten verwandelt Manhattan in ein Gefängnis. Erfahrt hier, wie ihr Die Klapperschlange kostenlos streamen könnt.

Kurt Russell und John Carpenter, das war eines der verlässlichsten Duos des 80er-Kinos. In Das Ding aus einer anderen Welt gruselten sie mit einer verschneiten Alien-Invasion und genialen praktischen Effekten, während sie in Big Trouble in Little China leichtere Fantasy-Unterhaltung boten. Irgendwo dazwischen in Sachen Düsternis liegt die Endzeit-Vision Die Klapperschlange aus dem Jahr 1981, die Kurt Russell verdientermaßen in eine Action-Ikone verwandelte. Falls ihr den Film schon lange mal nachholen oder einfach wieder Zeit mit Snake Plissken verbringen wollt, haben wir einen Streaming-Tipp für euch.

Als Snake Plissken wurde Kurt Russell unsterblich

Der kernige deutsche Titel Die Klapperschlange verweist auf den Augeklappe tragenden Badass Snake Plissken (Russell), einen ehemaligen Special Forces-Soldaten und verurteilten Verbrecher, der im fernen Jahr 1997 in der Gefängnisinsel Manhattan inhaftiert werden soll.

Nachdem das Flugzeug des US-Präsidenten entführt und das Staatsoberhaupt in Manhattan abgeladen wurde, wird Snake ein Deal angeboten: Wenn er den Präsidenten aus dem verbrecherischen Eiland befreit, winkt ihm eine Begnadigung. Als wäre der Trip nicht gefährlich genug, wird Plissken eine explosive Kapsel gespritzt. Entweder er findet den Präsidenten und eine brisante Audiokassette innerhalb von 22 Stunden oder die Kapsel explodiert und er ist Geschichte.

Ausgestattet mit einem ikonischen Outfit, einer gehörigen Dosis Zynismus und einem mit der Lupe erkennbaren moralischen Kodex schwang sich Russell/Plissken nach nur einem Film zur Kino-Ikone auf. Darsteller und Figur scheinen wie füreinander gemacht, profitieren aber auch mächtig davon, dass sie in einem der besten Science-Fiction-Filme der 80er Jahre auftreten.

Denn Die Klapperschlange beeindruckt nicht nur mit einem dreckigen wie authentischen Zukunfts-Manhattan und rasanten Action-Einlagen, sondern auch einem Ensemble von skurrilen Unterwelt-Figuren, welche die desolate Kulisse mit Leben füllen. Als Action-Reißer mit Sci-Fi-Einschlag ist der Film ebenso genießbar wie als Bindeglied zwischen Taxi Driver und Rambo, das nach dem Vietnamkrieg und Watergate einen Antihelden für eine neue Generation entwirft.

So könnt ihr den Sci-Fi-Kult Die Klapperschlange gratis streamen

Die Klapperschlange streamt bis zum 19. November 2024 (00:19 Uhr) im Angebot der ARD-Mediathek, das heißt gratis und ohne Abonnement. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben, das heißt er streamt ab 22 Uhr ohne Beschränkung. Wenn ihr ihn vorher schauen wollt, müsst ihr euch mit einem Altersnachweis anmelden.

Die Alternative wäre der Moviecult-Channel bei Amazon Prime Video, der Die Klapperschlange ebenfalls im Angebot hat. Oder ihr greift auf die gängigen Kauf- und Leihangebote im Netz zurück.