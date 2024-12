Er hat 8 Oscars gewonnen, aber wir vergessen immer, dass dieser Film existiert: 16 Jahre später soll es eine Fortsetzung und eine Serie geben

Vor 15 Jahren sorgte Danny Boyle mit seinem Film Slumdog Millionär für Furore und kassierte sogar mehrere Academy Awards ein. Nun könnte es mit der Story weitergehen.

Der britische Feel-Good-Film Slumdog Millionär von Danny Boyle adaptierte lose den Roman Rupien! Rupien! von Vikas Swarup – und das mit großem Erfolg. Mit einem schlanken Budget von nur 15 Millionen US-Dollar nahm man über 378 Millionen ein und erhielt darüber hinaus acht Oscars, unter anderem für besten Film und beste Regie.

Viele haben seitdem nicht mehr an den Film gedacht. Doch die Geschichte von Jamal Malik (Dev Patel) geht nun vielleicht weiter, oder wird neu aufgelegt.

Wird es a) Slumdog Millionär 2 oder b) eine Serien-Adaption geben?

In Slumdog Millionär brilliert der 18-jährige Jamal in der indischen Version von Wer wird Millionär? Doch er ist so gut, dass die Polizei sich fragt, ober ein Betrüger sein könnte. Via Flashback sehen wir daraufhin, in welchen Situationen er sich befand, durch die er die korrekten Antworten auf seine Quizfragen erfuhr.

Eine Fortsetzung in Form von Slumdog Millionär 2 oder eine Serienversion sind jetzt laut Deadline in den Karten. Der Grund: Die Produktionsfirma Bridge7 hat jüngst die Sequel- und TV-Rechte erworben. Was daraus gemacht wird, oder ob Leute aus der Oscar-vergoldeten Produktion dafür zurückkehren, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Im Statement der neuen Rechteinhaber:innen heißt es:

Manche Geschichten bleiben uns noch lange nach dem Abspann in Erinnerung und Slumdog Millionär ist zweifellos eine davon. Die Erzählung ist universell, überschreitet kulturelle und geografische Grenzen und verkörpert die Art von Story, die wir lieben – Geschichten, die Unterhaltung mit tiefgreifenden menschlichen Erfahrungen verbinden.

Was Slumdog Millionär so außergewöhnlich macht, ist nicht nur seine filmische Brillanz – vom Storytelling über die Musik bis hin zu seinen bemerkenswerten Auszeichnungen –, sondern auch die Art und Weise, wie es Talente aus der ganzen Welt zusammengebracht hat, um ein weltweit erfolgreiches Team zu bilden.

Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form bereits auf unserer mexikanischen Schwesternseite Sensacine.