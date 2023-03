Abschied von Lance Reddick: Keanu Reeves & Chad Stahelski widmen dem verstorbenen Star John Wick 4

Am Freitag ist der Schauspieler Lance Reddick gestorben. In John Wick: Kapitel 4 hat er einen seiner letzten Auftritte auf der großen Leinwand. Die Action-Fortsetzung ist ihm gewidmet.

Viele Filmschaffende und Schauspielende aus Hollywood haben sich am Wochenende die Zeit genommen, um Erinnerungen an Lance Reddick zu teilen. Der u.a. aus The Wire, Fringe – Grenzfälle des FBI und Bosch bekannte Schauspieler ist am Freitag, dem 17. März 2023, unerwartet im Alter von 60 Jahren gestorben.



Auch Keanu Reeves und Chad Stahelski gehören dazu. Obwohl Reddick vor allem in der Serienlandschaft ein großer Name war, avancierte er in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Teil der John Wick-Familie geworden. In der Action-Reihe spielte er die Rolle von Charon, dem Concierge des Continental Hotels in New York.

Vor dem Kinostart von John Wick 4: Keanu Reeves und Chad Stahelski erinnern sich an Lance Reddick

Diese Woche startet John Wick: Kapitel 4 im Kino. In einem Statement gegenüber Variety erinnern sich Reeves und Stahelski an ihren Freund und Kollegen. Darüber hinaus geben sie bekannt, dass die Fortsetzung Reddick gewidmet ist.

Wir sind zutiefst traurig und untröstlich über den Verlust unseres geliebten Freundes und Kollegen Lance Reddick. Er war der vollendete Profi und es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Unsere Liebe und Gebete sind bei seiner Frau Stephanie, seinen Kindern, seiner Familie und seinen Freunden. Wir widmen den Film seinem liebevollen Andenken. Wir werden ihn sehr vermissen.

Leonine Lance Reddick als Charon in den John Wick-Filmen

Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Reddick im John Wick-Universum sehen werden. Wie Deadline in einer Übersicht zusammenfasst, erwarten uns in den kommenden Monaten noch einige Filme und Serien mit dem Schauspieler, die bereits abgedreht sind. Dazu gehört auch der John Wick-Ableger Ballerina mit Ana de Armas.

Reddicks Figur wird zusammen mit vielen vertrauten Gesichtern aus der Reihe einen kurzen Abstecher in das Spin-off unternehmen. Neben Reeves kehren u.a. auch Ian McShane und Anjelica Huston zurück.

John Wick: Kapitel 4 startet am 23. März 2023 in den deutschen Kinos.