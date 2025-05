Er ist in Star Wars 7 eine ganze Minute lang im Bild, aber niemand hat den Superstar erkannt

Nicht alle Weltstars überstrahlen ihre Schauspielkolleg:innen bei ihren Gastauftritten. In Star Wars 7 verschwand ein berühmtes Gesicht buchstäblich unter einem Helm.

In Star Wars 7: Das Erwachen der Macht gibt es mit Harrison Ford und Carrie Fisher einige Berühmtheiten im Cast zu sehen. Dabei ist einer der größten Stars des Films vollkommen untergegangen. Es handelt sich um James Bond- und Kives Out-Star Daniel Craig.

Daniel Craigs Star Wars-Auftritt war vollkommen unsichtbar

Wie unter anderem Buzz Feed im Mai 2023 berichtete, tauchte Craig in J.J. Abrams' Star Wars: Das Erwachen der Macht aus dem Jahr 2015 auf. Obwohl er eine ganze Minute zu sehen und sogar zu hören ist, dürfte es dem Publikum aber entgangen sein. Craig war inkognito und ist auf für geschulte Fans nicht zu erkennen.

Darum geht's in Star Wars 7: Im ersten Kinofilm der neuen Trilogie kommt mit der Figur Rey (Daisy Ridley) eine neue Generation von Jedi auf, die sich gemeinsam mit Han Solo (Harrison Ford) und weiteren Verbündeten dem Imperium in Gestalt von Befehlshaber Kylo Ren (Adam Driver) und der Ersten Ordnung entgegenstellen.



So passt Daniel Craigs Cameo rein: Daniel Craig stellt einen Sturmtruppler dar. Also einen Elitesoldaten der imperialen Armee, der von Kopf bis Fuß in eine Rüstung eingekleidet ist – inklusive blickdichter Helm, der es unmöglich macht, die Person darunter zu identifizieren. Hier könnt ihr euch den Auftritt ansehen:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der betreffenden Szene wurde Rey von Kylo Ren verschleppt. Der sie bewachende Sturmtruppler ist Daniel Craig. Doch Rey lässt sich nicht unterkriegen und wendet ihr Talent als Jedi bei ihrem Bewacher erstmals direkt an.

Auch interessant: Superstar war eine ganze Minute in Deadpool 2 und niemand hat ihn erkannt

Rey befiehlt ihm in der Szene gedanklich, ihre Fesseln zu lösen, die Tür zu öffnen und seine Waffe fallen zu lassen. Craig alias der Sturmtruppler leistet diesem Befehl nach kurzem Widerstand Folge, wodurch sich Rey befreien kann. Das ist ein nicht unwesentlicher Moment für Reys Entwicklung, in dem Craigs Auftritt zum Glück nicht die Schau stiehlt.