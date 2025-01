Er läuft auf Amazon Prime, hat 11 Oscars gewonnen und ist einer der besten Fantasy-Filme aller Zeiten

Mit der Herr der Ringe-Trilogie drehte Peter Jackson vor über 20 Jahren die wohl beste Fantasy-Filmreihe. Doch erst deren Abschluss Die Rückkehr des Königs räumte bei den Oscars ab.

J.R.R. Tolkiens Legendarium auf die Leinwand zu bringen, ist nie ein einfaches Unterfangen. Besonders sein Hauptwerk über den sogenannten Ringkrieg im Dritten Zeitalter von Mittelerde galt lange Zeit als unverfilmbar, auch wenn mehrere kleinere Fantasy-Produktionen sich seit den 70er Jahren daran versuchten.

Mit dem neuseeländischen Regisseur Peter Jackson und New Line Cinema ändert sich das schlagartig zu Beginn der 2000er, als die Filme Der Herr der Ringe: Die Gefährten, Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme und schließlich Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs ins Kino galoppierten.

Abschluss einer fast perfekten Fantasy-Trilogie – wie Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs die Landung meisterte

Die Gefährten etablierte die Fantasy-Welt von Mittelerde auf gekonnte Weise und wartet mit einigen Höhepunkten der gesamten Trilogie auf. Die zwei Türme enthält mit dem Kampf um Helms Klamm eine der besten Schlachten der Filmgeschichte. Und Die Rückkehr des Königs musste nicht nur den großen Showdown um ganz Mittelerde zeigen, sondern alle Handlungsbögen zu einem emotionalen Bündel zusammenschnüren. Und das gelang dem Film von 2003 mit Bravour, auch wenn manche meinen, die Abschlussszenen ziehen sich bis zu den Credits etwas.

Mit einem Einspielergebnis von 1,1 Milliarden US-Dollar an den internationalen Kinokassen (laut Box Office Mojo ) war Die Rückkehr des Königs der erfolgreichste der drei Herr der Ringe-Filme. Wie beliebt er heute noch ist, sieht man unter anderem an der hohen Bewertung der Moviepilot-Community, die ihn nach 76.455 Abstimmungen mit einer 8,1 auszeichnet. Allerdings steht er damit kurz hinter dem Score von Die zwei Türme, was auch bei Rotten Tomatoes der Fall ist, wo der Film mit 95 Prozent im Kritikenschnitt einen Prozentpunkt hinter seinem Vorgänger steht.

Bei den Oscars hatte hingegen der Herr der Ringe-Abschluss die Nase vorn, was vielleicht aber auch rückwirkend für die gesamte Trilogie angesehen werden muss. Die Rückkehr des Königs wurde elf Mal nominiert und gewann alle elf Trophäen der Academy, inklusive der Hauptpreise bester Film, beste Regie und bestes (adaptiertes) Drehbuch.

Wo kann man die Fantasy-Trilogie Der Herr der Ringe aktuell streamen?

Bei Amazon Prime Video kann man die Ringkrieg-Trilogie in der Flatrate streamen. Darüber hinaus liegen die drei Filme als Leih- und Kauftitel bei MagentaTV, Apple TV und Co. vor. Ebenfalls bei Amazon zu streamen sind mittlerweile zwei Staffeln der Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht über das Zweite Zeitalter von Mittelerde.

