12 große Fantasy-Filme starten 2025 im Kino – von Drachen-Abenteuern bis zu Wicked 2

Fantasy-Fans kommen 2025 auf ihre Kosten. Die Filmstarts, die bereits feststehen, reichen von einem Disney-Remake über Spiele-Verfilmungen bis zum Wicked-Finale.

Die Fantasy-Filme der letzten Jahre hatten einiges zu bieten. Auch beim Blick auf das Jahr 2025 sind wieder, gerade im Kino, einige vielversprechende magische Ausflüge dabei. Zauberei und Drachen inklusive. Animierte Filme, sowie solche, die eher den Genres Horror, Superhelden-Unterhaltung und Science-Fiction angehören, haben wir an dieser Stelle außen vor gelassen. Diese stellen sie euch später in einer eigenen Vorschau vor.

Herausgekommen sind so 12 Fantasy-Kinostarts 2025, die kein Fan verpassen sollte. Hier findet ihr sie chronologisch geordnet in der Reihenfolge ihres Erscheinens.

1. Monster-Fantasy mit Milla Jovovich vom Game of Thrones-Autor

Einen Trailer gab es zu In the Lost Lands bislang zwar noch nicht. Aktuell steht der Kinostart im Frühjahr 2025 aber (noch) fest. In dem Fantasy-Film reist eine Hexe im Auftrag einer Königin in die "Verlorenen Lande", um dort die Fähigkeit zu suchen, die es einem Menschen erlaubt, sich in einen Werwolf zu verwandeln.

Basierend auf der Kurzgeschichte The Lonely Songs of Laren Dorr * von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin besetzte Regisseur Paul W.S. Anderson (Resident Evil) in seinem actionreichen Fantasy-Abenteuer einmal mehr Milla Jovovich als Hauptfigur und stellt ihr Dave Bautista als Jäger zur Seite.

Kinostart: 6. März 2025

2. Disney verfilmt sein allererstes Märchen neu

Schneewittchen - Trailer (Deutsch) HD

Die Liste von Disneys Live-Action-Remakes, mit denen das Studio die eigenen Animationsklassiker als Realfilme neu auflegt, ist bereits beachtlich. 2025 kommt mit Schneewittchen die Neuverfilmung des allerersten animierten Disney-Langspielfilms aus dem Jahr 1937 dazu. Diesmal singt und spielt Rachel Zegler (Hunger Games) die Königstochter, die mithilfe der sieben Zwergen der bösen Stiefmutter (Gal Gadot) die Stirn bietet.

Kinostart: 20. März 2025

3. Eine kantige Fantasy-Komödie als Spiele-Verfilmung startet 2025

Ein Minecraft Film - Trailer 2 (Deutsch) HD

Einer der abgedrehteren Fantasy-Filme des neuen Jahres verspricht, Ein Minecraft Film zu werden, der das gleichnamige Videospiel-Phänomen in einen Film gießt. Stars wie Jack Black (School of Rock) und Jason Momoa (Aquaman) tummeln sich im Cast, wenn eine Gruppe Spieler:innen auf magische Weise in das aus eckigen Klötzen zusammengesetzte Abenteuerland transportiert wird und dort die Welt retten soll.

Kinostart: 3. April 2025

4. Niedliche Fantasy-Konkurrenz für Baby Yoda

The Legend of Ochi - Trailer (English) HD

Wenn Grogu (aka Baby Yoda) in The Mandalorian Herzen zum Schmelzen gebracht hat, dürfte dieses Kunststück auch dem neuen Wesen aus Die Legende von Ochi gelingen. Die junge deutsche Systemsprenger-Hauptdarstellerin Helena Zengel beschließt, das süße Monster aus den Karpaten nach Hause zu bringen, während sich Willem Dafoe an ihre Fersen heftet. Der Film bewegt sich im Trailer samt Rüstungen und Autos im Niemandsland zwischen alter Fantasy und modernem Leben und wird von A24 vertrieben, die als Firma für Anspruch und ungewöhnliche Filme einsteht.

Kinostart: 1. Mai 2025

5. Eine Drachen-Neuauflage erobert den Fantasy-Himmel

Drachenzähmen leicht gemacht - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Nicht nur Disney kann Animationsfilme als Live-Action-Abenteuer neu auflegen. Mit Drachenzähmen leicht gemacht verfilmt Dean DeBlois seinen eigenen gleichnamigen Fantasy-Hit ein weiteres Mal als Realfilm mit echten Schauspielenden. Wikinger-Junge Hicks (Mason Thames) freundet sich zum Leidwesen seines Vaters (Gerard Butler) darin mit einem Drachen an, obwohl das nordische Volk mit diesen Kreaturen streng verfeindet ist und Jagd auf sie macht. Der erste Trailer zeigte bereits verblüffende Parallelen zwischen Vorlage und Remake.

Kinostart: 12. Juni 2025

6. Im Jahr 2025 kehrt Körpertausch-Fantasy zurück

Fast 20 Jahre nach Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag (2003) kehren Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan als Mutter-Tochter-Duo zurück, um abermals die Körper zu tauschen und die Perspektive auf ihr Leben zu ändern. Diesmal sind in Freakier Friday aber noch ein paar mehr (Stief-)Familienmitglieder sowie ein Hund mit im Mix purzelnder Identitäten.

Kinostart: 7. August 2025

7. Deutsche Fantasy kommt 2025 nach berühmter Vorlage

Christian Ditter (Türkisch für Anfänger) verfilmt 2025 erneut die Fantasy-Geschichte des Waisenmädchens, das sich mit den seelenlosen grauen Herren anlegt, die ihrer Stadt die Zeit stehlen: Momo. Die deutsche Produktion holte sich dabei internationale Stars wie Martin Freeman und Claes Bang an Bord. Der Film basiert natürlich wieder auf der berühmten Buchvorlage * von Michael Ende (Die unendliche Geschichte).

Kinostar: 25. September 2025

8. Martial-Arts-Fantasy mit wilden Kämpfen zurück im Kino

Nachdem der Film Mortal Kombat dem kämpferischen Videospiel-Franchise 2021 neues Leben einhauchte, liefert Simon McQuoid 2025 auch das Sequel zu seinen fantastischen Duellen ab: Mortal Kombat 2. Natürlich wieder mit Lewis Tan als Hauptfigur Cole und Tadanobu Asano als Lord Raiden. Neu dabei ist diesmal außerdem The Boys-Star Karl Urban als Johnny Cage, damit die Fantasy-Fäuste nur so fliegen.



Kinostart: 23. Oktober 2025

9. Eine Fortsetzung eines deutschen Fantasy-Franchises

In Neue Geschichten vom Pumuckl trug Marcus H. Rosenmüller den kultigen Klabautermann in eine neue Generation. Der Film bestand aus den ersten drei Episoden der gleichnamigen RTL+-Serie. Nachdem Pumuckl einem Schreiner buchstäblich auf den Leim geht, kann nur dieser das übersinnliche Wesen sehen, das so gern Streiche spielt. Pumuckl und das grosse Missverständnis lässt die zwei für ein neues Abenteuer zurückkehren.

Kinostart: 30. Oktober 2025

10. Neuer Fantasy-Film 2025 bringt Wunscherfüllung für Matthias Schweighöfer

Das Leben der Wünsche verfilmt den gleichnamigen Fantasy-Roman von Thomas Glavinic. Für den Film von Erik Schmitt schlüpft Matthias Schweighöfer nach Aladdin-und-Flaschengeist-Prinzip in die Rolle des egoistischen Werbetexters Felix, der lernen muss, dass die Erfüllung seiner drei größten Herzenswünsche nicht unbedingt das erhoffte Lebensglück mit sich bringt.

Kinostart: 13. November 2025

11. For Good: Der Wicked-Abschluss reist in Teil 2 erneut nach Oz

Nach dem durchschlagenden Erfolg von Wicked müssen Fantasy-Fans zum Glück nur ein Jahr auf Wicked 2 warten, um zu erfahren, wie die Geschichte von Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) ausgeht. Natürlich wieder mit vielen Musical-Nummern und diesmal sogar verwoben mit der Geschichte von Dorothy, die nach Oz kommt und die grüne Hexe besiegen soll.

Kinostart: 20. November 2025

12. Noch mehr Hexen zum Ende des Fantasy-Jahres 2025

Wer glaubt, das Wicked schon das letzte Hexen-Abenteuer 2025 wird, irrt: Denn auch eine Neuverfilmung einer deutschen magischen Ikone steht Fantasy-Fans ganz am Ende des Jahres noch ins Haus: In Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen fällt es den Junghexen von Neustadt zu, das Chaos zum internationalen Hexenkongress zu beseitigen, als die Erwachsenen plötzlich beginnen, sich wie Teenager aufzuführen.

Kinostart: 25. Dezember 2025

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.

