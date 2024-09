Er schuf die wohl legendärste Abenteuer-Reihe der 2000er und danach einen berüchtigten Flop der Filmgeschichte: Zum Glück steht jetzt das Comeback fest

Mit Fluch der Karibik schuf Gore Verbinski den Auftakt eines der beliebtesten Abenteuer-Franchises. Danach musste er Box Office-Desaster hinnehmen. Seine Sci-Fi-Rückkehr ist jetzt aber konkret.

Wahrscheinlich hat so ziemlich jeder Mensch, der in den frühen 2000er-Jahren ins Kino gegangen ist, den ersten Fluch der Karibik-Film gesehen. Mit dem Piratenabenteuer rund um Johnny Depp als Captain Jack Sparrow schuf Gore Verbinski einen ebenso gefeierten wie erfolgreichen Blockbuster, aus dem ein riesiges Franchise entstand.

Der Regisseur ist aber auch für spätere Filme bekannt, die diesen Erfolg nicht wiederholen konnten – im Gegenteil. Kommerzielle Flops setzten Verbinskis Hollywood-Karriere stark zu und es dauerte bis zu diesem Jahr, dass Fans mit einem sicheren Comeback des Filmemachers rechnen können.

Gore Verbinski schuf mit Fluch der Karibik ein Milliarden-Franchise

Nach Filmen wie Mäusejagd und Ring drehte der Amerikaner mit Fluch der Karibik ein Blockbuster-Spektakel, das mit 140 Millionen US-Dollar Budget weltweit über 654 Millionen Dollar einspielte. Der Grundstein für eine ganze Filmreihe war gelegt und Fluch der Karibik kommt bis 2017 auf insgesamt fünf Teile:

Das gesamte Abenteuer-Franchise konnte insgesamt über 4,5 Milliarden Dollar einbringen. Verbinski selbst inszenierte die ersten drei Teile, um sich danach von dem Franchise als Regisseur zu verabschieden.

Lone Ranger von Gore Verbinski wurde zu einem der heftigsten Hollywood-Flops aller Zeiten

Nach dem dritten Fluch der Karibik-Teil drehte Verbinski den animierten Western Rango, der an den Kinokassen bereits etwas schwächelte. Noch härter traf es den Regisseur aber bei seinem nächsten Blockbuster Lone Ranger, der wieder Johnny Depp vor der Kamera als Star hatte.

Mit einem Budget zwischen 225 und 250 Millionen Dollar kam der Mix aus Action und Western nur auf ein weltweites Einspielergebnis von gut 260 Millionen Dollar. Für Disney wurde Lone Ranger zum finanziellen Desaster, das noch heute zu den größten Box Office-Flops der Kinogeschichte gezählt wird.

Auch Verbinskis anschließender Film A Cure for Wellness scheiterte als Horror-Mystery-Thriller-Mix erneut an den Kinokassen. Danach wurde es ruhig um den Regisseur und Fans waren nicht sicher, wann und wie er nochmal ins Hollywood-Rampenlicht zurückkehren kann. Doch 2024 steht jetzt fest, dass Verbinski acht Jahre nach A Cure for Wellness einen neuen Film dreht!

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu A Cure for Wellness:

A Cure for Wellness - Trailer 2 (Deutsch) HD

2024 bereitet Gore Verbinski sein Science-Fiction-Comeback vor

Laut Collider dreht der Regisseur als nächstes den Sci-Fi-Film Good Luck, Have Fun, Don't Die mit Stars wie Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz und Juno Temple.

In der Story des Zeitreise-Abenteuers kommt Rockwell als Mann aus der Zukunft in ein Diner in Los Angeles. Hier will er eine Gruppe verschiedener Menschen zusammenstellen, um die Welt innerhalb einer Nacht zu retten.

Die Produktion des Sci-Fi-Films soll im Mai 2024 in Südafrika begonnen haben. Ein Start steht noch nicht fest, aber Good Luck, Have Fun, Don't Die könnte irgendwann 2025 erscheinen. Bleibt nur zu hoffen, dass Gore Verbinski nochmal an vergangene Erfolge anknüpfen kann.