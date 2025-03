Er spielte im erfolgreichsten Film aller Zeiten mit: Jetzt stößt er zu einem der größten Netflix-Universen

Das Harlan Coben-Universum bildet eines der gewaltigsten Franchises auf Netflix. Die erste US-Serie aus der Reihe hat nun ihren Hauptdarsteller in einem Avatar-Star gefunden.

Erst vor wenigen Tagen ist die zehnte Thriller-Serie bei Netflix erschienen, die auf einem Roman von Bestsellerautor Harlan Coben basiert. Die Zusammenarbeit des US-Amerikaners und des Streamingdienstes hat sich in den letzten Jahren als Mega-Erfolg erwiesen und zieht regelmäßig Millionen von Menschen in ihren Bann.

Nach Kein böser Traum soll jedoch noch lange nicht Schluss sein. Denn Coben-Fans dürfen schon bald mit der ersten US-Serie aus dem Krimi-Universum vorliebnehmen. Diese hat nun einen großen Hollywood-Star verpflichtet.

Avatar-Star Sam Worthington übernimmt Hauptrolle in Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben auf Netflix

Sam Worthington wurde zum Mega-Star durch James Camerons Avatar - Aufbruch nach Pandora, der zu nicht weniger als dem kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten avancierte. Während Worthington in den Sequels zurückkehrt und unter anderem in Kevin Costners Western-Epos Horizon zu sehen war, versucht sich der Schauspieler nun laut Deadline auch im Krimi-Genre.

In der Serie Nur für dein Leben (im englischen Original: I Will Find You), die auf dem gleichnamigen Bestseller von Harlan Coben * basiert, wird der Avatar-Star in die Rolle von Protagonist David Burroughs schlüpfen. Der Familienvater sitzt eine Gefängnisstrafe für den vermeintlichen Mord an seinem Sohn ab, obwohl er diesen nicht verbrochen hat. Als David Hinweise darauf bekommt, dass sein Sohn noch am Leben sein könnte, plant er einen Gefängnisausbruch, um seinen Sohn zu suchen.

Mehr:

Wann kommt die Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben mit Sam Worthington auf Netflix?

Die Netflix-Serie bildet die erste US-Adaption eines Romans von Harlan Coben. Die bisherigen zehn (!) Serien aus dem Krimi-Universum stammen aus Großbritannien, Polen, Spanien und Frankreich. Noch vor Nur für dein Leben wird uns dazu die erste argentinische Serien-Adaption, In seinen Händen, erwarten, die am 26. März 2025 auf Netflix startet.

Hier findet ihr alle Harlan Coben-Serien auf Netflix im Überblick:

Wann wir mit Nur für dein Leben rechnen dürfen, ist bisher noch nicht offiziell bekanntgegeben worden. Doch setzte Netflix ihre Harlan Coben-Serien in vergangenen Jahren beinahe in Rekordgeschwindigkeit um. Ein Start im Jahr 2026 scheint demnach wahrscheinlich. Die Serie entspringt aus der Co-Schöpfung von Robert Hull (Gotham, Veronica Mars) und Coben selbst.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.