Er spielte in einer der besten Serien aller Zeiten mit, weigert sich aber bis heute, sie anzusehen

Manchen Stars fällt es nicht leicht, sich selbst im TV oder auf der Kinoleinwand zu sehen. Das gilt auch für den Drogenboss-Darsteller aus einer der besten Serien überhaupt, der das Format nie geguckt hat.

Der britische Schauspieler Idris Elba hat bereits eine illustre Karriere hinter sich. In der Krimiserie Luther ermittelte er etwa ruppig im coolen Mantel, bei Marvel wurde er in Goldrüstung zum nordischen Gott Heimdall und zum Sexiest Man Alive wurde er auch schon gekürt. Viele verbinden ihn aber auch nach 20 Jahren vor allem mit seiner Paraderolle als Drogenboss Stringer Bell aus The Wire.

Wie der Darsteller jetzt aber zum Schock vieler Fans zugab, hat er den bahnbrechenden HBO-Prestigekrimi von David Simon selbst nie angesehen.

Idris Elba gesteht: Er hat seinen Ausnahmekrimi The Wire nie gesehen

Das Seriengeständnis legte Idris Elba diese Woche bei Amy Poehler im Good Hang -Podcast ab, wie später auch bei Entertainment Weekly berichtet wurde. Im Gespräch mit seiner amerikanischen Schauspielkollegin meinte er:

Es überrascht mich, wie viel Einfluss diese Serie hatte. Auf eine gute Weise überrascht es mich ständig, dass über mehrere Generationen hinweg immer noch darüber gesprochen wird von Leuten, die damals nicht einmal geboren waren. Das macht mich stolz.

Wenn ich aber ganz ehrlich bin, habe ich The Wire nie gesehen. Ich habe es nicht geschaut und fühle mich schlecht. Es ist nicht so, dass ich kein Fan davon bin – ich war dabei. Ich habe eine Serie gemacht, die so intensiv, real und wichtig war, auch wenn wir und ich es nicht realisiert haben, während wir sie gemacht haben. Aber als Fans oder Zuschauer habe ich nicht daran teilgenommen.

Poehler, die man etwa für die Comedy-Serie Parks and Recreation kennt, outete sich als großer Fan von The Wire. Sie habe die Serie sogar schon dreimal komplett gesehen und rät auch Elba dazu, endlich reinzuschauen. Doch der nennt einen triftigen Grund (mit einem Spoiler zu The Wire Staffel 3) gegen den Binge:

Für mich war es fast so, als wäre ich Stringer Bell gewesen. Ich bin nicht Stringer Bell, aber ich habe das Gefühl, dass [...] als Stringer Bell starb, ein Teil von mir mit diesem Charakter starb. Es wäre seltsam für mich, zurückzugehen und es mir anzusehen.

Angesprochen wird Idris Elba laut eigener Aussage auch heute noch regelmäßig auf seinen wortgewandten Drogenboss, für den er von seinem natürlichen UK-Akzent auf US-Englisch umschaltete.

The Wire lief insgesamt fünf Staffeln lang auf HBO und gilt immer noch als eine der besten Serien überhaupt und einer der größten Emmy-Snubs. Das Format wurde skandalöserweise nur zweimal nominiert und ging komplett ohne Preis aus. Immerhin wurde es von der Moviepilot-Community mit einer beeindrucken 8,8 von 10 bewertet. Und bei uns im Streamgestöber-Podcast attestierten wir The Wire eines der besten Serienenden aller Zeiten.

Wo kann man The Wire heute streamen?

Wie die meisten HBO-Formate ist auch The Wire in Deutschland Sky beziehungsweise WOW zu Hause. Dort kann man alle fünf Staffeln der Serie abhören.