Er spielte Taggart in Beverly Hills Cop: John Ashton ist tot

Als grummeliger Sergeant John Taggart spielte er sich in die Herzen des Kinopublikums. Nun ist der amerikanische Schauspieler John Ashton gestorben.

Eddie Murphy war der große Star der Beverly Hills Cop-Filme, doch wirklich witzig wurde sein Plappermaul Axel Foley im Zusammenspiel mit seinen neuen Kollegen in Los Angeles.

Auf der einen Seite der enthusiastische Billy Rosewood (Judge Reinhold), auf der anderen der abgebrühte John Taggart, gespielt von John Ashton. Dem Charakterdarsteller Ashton verschafften die Beverly Hills Cop-Filme unerwarteten Ruhm und so nahm er die Rolle für den vierten Teil dieses Jahr wieder auf. Es wird einer seiner letzten Auftritte bleiben. John Ashton ist am 26. September gestorben, wie sein Manager gegenüber dem Hollywood Reporter mitteilte.

Mit Beverly Hills Cop und Midnight Run verewigte sich John Ashton im 80er-Kino

Der 1948 geborene Schauspieler hatte zunächst eine unscheinbare Karriere mit kleinen Kinorollen und Auftritten in TV-Serien wie Columbo, Dallas und Starsky & Hutch. Größere Bekanntheit erlangte er durch das Casting in Martin Brests Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall von 1984 und seiner Rückkehr in Tony Scotts Beverly Hills Cop II drei Jahre später.

Eine zweite Kultfilmrolle übernahm John Ashton 1988 in Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht, den er erneut mit Martin Brest drehte. In dem Buddy Movie spielte Ashton die Rolle des Kopfgeldjägers Dorfler, der sich auf die Fersen von Konkurrent Walsh (Robert De Niro) und Mafia-Buchhalter Mardukas (Charles Grodin) macht. Als Gegenspieler von De Niro bewies Ashton einmal mehr sein Talent als Charakterdarsteller, der vielleicht nicht die großen Hauptrollen übernimmt, aber fürs Gelingen eines Films essenziell sein kann.

In den Folgejahren war Ashton weiter präsent in Film und Fernsehen, etwa in Ben Afflecks Regiedebüt Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel und mit kleinen Gastauftritten in Serien wie Law & Order: New York. Zuletzt wurde es ruhiger um John Ashton, umso überraschender kam seine Rückkehr als John Taggart in Beverly Hills Cop: Axel F., der im Juli bei Netflix veröffentlicht wurde. Der Action-Film brachte ein letztes Mal das Original-Trio Eddie Murphy, Judge Reinhold und John Ashton vor die Kamera.

John Ashton ist am 26. September nach einer kurzen Krebserkrankung gestorben. Er wurde 76 Jahre alt.