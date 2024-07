"War nicht sicher, ob das funktioniert": Beverly Hills Cop 4-Stars Judge Reinhold & John Ashton sprechen über Eddie Murphy, Risiko und Teil 5

Die Beverly Hills Cop-Reihe lebt von Eddie Murphy, Judge Reinhold und John Ashton als Kult-Trio. Im Interview sprachen Reinhold und Ashton über ihren Co-Star, den Dreh und die Franchise-Zukunft.

Axel Foley ist zurück. 30 Jahre nach Beverly Hills Cop III schlüpft Eddie Murphy erneut in die Rolle des Kult-Ermittlers und feiert mit Beverly Hills Cop: Axel F. seit dem 3. Juli 2024 seine Rückkehr auf Netflix. An seiner Seite stehen seine geliebten Mitstreiter der ersten Stunde: John Ashton und Judge Reinhold als John Taggart und Billy Rosewood.

Im Moviepilot-Interview zeigen Reinhold und Ashton eine echte Begeisterung für ihre Reihe, auch wenn der Erfolg mit Beverly Hills Cop 1984 alles andere als eine ausgemachte Sache war. Sie schwärmen für Eddie Murphy und ihre gemeinsame Chemie. Und schließlich werfen sie einen Blick in die Zukunft der Action-Reihe.

Moviepilot: Was waren eure Lieblingsszenen in den alten Beverly Hills Cop-Filmen?

Judge Reinhold: Die Szene, in der wir alle drei zusammen im Auto sitzen. Es war die erste Szene, die wir zusammen drehten. Es war magisch, diese Chemie wieder zu spüren. Wir haben einfach da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Ich hatte Eddie zehn Jahre nicht gesehen. Er steigt also ins Auto und meint: "Na ja, zumindest sehen wir unseren Figuren noch ähnlich." [Lacht].

United International Pictures GmbH Judge Reinhold, Eddie Murphy und John Ashton im ersten Beverly Hills Cop

John Ashton: Wir drehten diese Szene fast am selben Ort wie den ersten Film. Es war fast unheimlich. Eines der Crewmitglieder sagte zu mir: "Ich habe den ersten Film mit acht Jahren gesehen. Ihr drei wieder zusammen im Auto, da kriege ich Gänsehaut." Mark Molloy saß während der Szene im Fußraum vor den Rücksitzen, weil er unbedingt dabei sein wollte.

Wusstet ihr immer, dass Beverly Hills Cop 1 ein großer Hit wird?

Ashton: Judge und ich trafen uns beim Vorsprechen, aber die erste Szene, die wir zu dritt drehten, war die Stripclub-Szene. Wir verstanden uns sofort super. Aber ich zerbreche mir über die Zukunft der Filme nicht den Kopf. Ich frage mich nicht, ob ein Film Erfolg hat oder Oscars gewinnt. Ich will einfach gute Arbeit machen und Spaß haben.

Reinhold: Wir hatten großes Vertrauen in Marty Brest, der 1979 den Film Die Rentnergang gemacht hatte. Wir wussten einfach, dass er Talent hatte. Aber [Beverly Hills Cop 1] springt viel zwischen harten Action-Szenen und Humor. Ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert. Zu dieser Zeit [gab es so etwas nicht]. Wenn wir die Action-Komödie nicht erfunden haben, haben wir zumindest geholfen, sie zu definieren. Es fühlte sich provokant an und das war aufregend.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Beverly Hills Cop: Axel F. an:

Beverly Hills Cop: Axel F - Trailer (Deutsch) HD

Ashton: Marty Brest ließ uns die Figuren richtig erforschen und gab uns die Freiheit, die Figuren zu schaffen. In Teil 1 gibt es die Szene, in der wir umständlich über eine Mauer steigen. Wir waren nur fünf Meter vom Ende der Mauer entfernt, und ich sagte zu ihm: "Warum laufen wir nicht außenrum?" Und er antwortete nur: "Weil es nicht lustig ist!" Im fertigen Film sieht man nicht, wie weit die Mauer geht. Wäre eigentlich ein guter Gag gewesen, das zu enthüllen.

Seit ihr bei Beverly Hills Cop 5 dabei, falls er kommt?

Ashton: Ich warte auf den Anruf.

Reinhold: Ich warte auf das Drehbuch. Ihm ist alles egal. [Lacht]. Die Chemie ist immer noch da, wir haben noch jede Menge Saft.

Ashton: Wir haben noch viel zu sagen.

Reinhold: Und noch viel zu tun. Es fühlt sich nicht so an, als wären die anderen Teile lange her. Und der Grund ist unser Privileg, an einer Filmreihe mitzuarbeiten, die immer wieder gezeigt wird. Wir graben nicht irgendwas aus, das Leute seit 40 Jahren nicht gesehen haben. Wir sind bereit.

Ashton: Bevor wir drehten, hatte ich ein Meeting mit [Regisseur] Mark Molloy. Das Erste, was er zu mir sagte, war: "Ich will die Reihe in die 80er zurückbringen." Und ich meinte nur: "Toll. Ich liebe die Idee."

Reinhold: Allerdings wussten wir gar nicht, was die 80er sind, als wir mit der Filmreihe anfingen [lacht].

Beverly Hills Cop: Axel F streamt seit dem 3. Juli 2024 bei Netflix.