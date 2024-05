Er spielte Théoden in Herr der Ringe: Bernard Hill im Alter von 79 Jahren gestorben

Bernard Hill, geliebt von Der Herr der Ringe-Fans und bei vielen auch durch seine Titanic-Rolle bekannt, ist am 5. Mai 2024 verstorben. Der englische Schauspieler wurde 79 Jahre alt.

"Speer wird zerschellen, Schild zersplittern, ein Schwerttag, ein Bluttag, ehe die Sonne steigt": König Théodens martialische Rede aus Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs ist eine der ikonischsten Szenen der ganzen Fantasy-Trilogie. Viele Fans des Franchises und des Films im Allgemeinen werden bei diesen Worten heute trauern, denn Théoden-Darsteller und Titanic-Star Bernard Hill ist am 5. Mai 2024 verstorben.

Vor Der Herr der Ringe: Bernard Hill feierte seinen Durchbruch Anfang der 80er Jahre

Wie die New York Times unter Berufung auf ein Statement von Hills Familie bekannt gab, verstarb der Schauspieler am vergangenen Sonntag unter bisher nicht veröffentlichten Umständen. Zu seinen Angehörigen zählen seine Verlobte Alison und sein Sohn Gabriel.

Warner Bros. Bernard Hill als Théoden in Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Neben den Herr der Ringe-Auftritten und seiner Rolle als Kapitän Edward J. Smith in Titanic war Hill unter anderem in Gandhi, Der Geist und die Dunkelheit und Clint Eastwoods Ein wahres Verbrechen zu sehen. Laut einem Interview mit dem Oxford Student verdankte Hill seinen Durchbruch allerdings der Rolle des Arbeitslosen Yosser Hughes im TV-Film The Black Stuff der Dramaserie Boys from the Blackstuff.

Hill wurde am 17. Dezember 1944 in Manchester in eine katholische Familie aus Minenarbeitern geboren. Nachdem er seine Theaterausbildung 1970 abgeschlossen hatte, spielte er zwischen 1974 und 2024 in über 100 Theaterstücken, Kino- und TV-Filmen mit.

20th Century Studios Bernard Hill in Titanic

Als einziger Schauspieler erschien er mit Titanic und Die Rückkehr des Königs in zwei der drei Filme, die jemals 11 Oscars gewannen. Er ist darüber hinaus der erste Darsteller, der je in zwei Filmen auftrat, die im Kino global mehr als eine Milliarde Dollar einspielten.

Auch wenn seine Theoden-Rolle ihn bei Millionen von Fans international bekannt machte, stieg ihm sein Status als Fantasy-Fanliebling nie zu Kopf. "Es ist, als liefe man einen Marathon in einem Pelzmantel", zitiert ihn die New York Times aus einem BBC-Interview. "Es ist harte Arbeit, aber von außen sieht es glamourös aus."