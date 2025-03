Er spielte Tom Hanks' Sohn in einer der besten Comicverfilmungen aller Zeiten: So erfolgreich war der Kinderdarsteller seitdem

Die Comicverfilmung Road to Perdition mit Tom Hanks hat seine Karriere angekurbelt. Heute ist Tyler Hoechlin für eine ganze andere Superhelden-Adaption bekannt.

In Road to Perdition spielt Tom Hanks den Mafia-Vollstrecker Michael Sullivan. Er und sein Sohn haben als einzige den Angriff eines anderen Mafioso auf seine Familie überlebt. Gemeinsam wollen sie Rache üben. Die Rolle des Sohnes übernahm der damals 14-jährige Tyler Hoechlin, der mit dieser starken Performance sein Spielfilmdebüt gab.

An der Seite von Tom Hanks in Road to Perdition war ein starker Start für Tyler Hoechlins Karriere

Road to Perdition basiert auf dem gleichnamigen Comic und bildete 2002 eine düstere Antithese zu Comicfilmen wie Spider-Man aus demselben Jahr. Der Film erhielt positive Kritiken und steht bei Moviepilot mit einer 7.2 von 10 möglichen Punkten sehr stabil. Auch bei der Kritiken-Sammlung Metacritic hat er einen starken Metascore von 72.

Die positiven Reviews kamen sicherlich auch von dem guten Zusammenspiel von Tyler Hoechlin und seinem Filmvater Tom Hanks. Immerhin sind sie der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Geschichte. Für Hoechlin war die Rolle ein Glücksfall, da er damit nicht nur sein Spielfilmdebüt gab, sondern auch gleich eine tragende Rolle spielte. Im Anschluss nahm seine Schauspielkarriere Fahrt auf.

Tyler Hoechlin blieb den Comicadaptionen treu – und wurde zu Superman

Heute ist Tyler Hoechlin vor allem als der Mann aus Stahl im Arrowverse bekannt. Sein Debüt im DC-Serienuniversum hatte er als Superman in der Serie Supergirl. Nach einigen Gastauftritten, vor allem in den Crossover-Events, erhielt er schließlich 2021 mit Superman & Lois seine eigene Serie.

Eine weitere wichtige Rolle hatte Hoechlin in der Serie Teen Wolf, die 2023 mit Teen Wolf: The Movie fortgesetzt wurde. Auch im Film nahm er seine Teen Wolf-Rolle als Derek Hale wieder auf. Derek ist ein Werwolf, der als Mentor der Hauptfigur in der Serie agiert.

Größere Rollen in Kinofilmen spielte er unter anderem in Bigger - Die Joe Weider Story, wo er als titelgebender "Fitness-Urvater" Joe Weider zu sehen ist, und in Richard Linklaters Everybody Wants Some!!.

Inzwischen wurden sowohl Teen Wolf als auch Superman & Louis beendet. Wie es für Hoechlin weitergeht, ist bisher unbekannt. Bisher wurden keine neuen Projekte mit ihm angekündigt.