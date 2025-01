Er startete vor einem Monat bei Netflix: Jetzt ist er schon der fünfterfolgreichste Film des Streamers

Kurz vor Weihnachten hat Netflix einen Action-Thriller auf den Spuren von Stirb Langsam veröffentlicht und damit einen Coup gelandet. Der Film mit Taron Egerton hat es in die All Time Top 5 geschafft.

Schon bei Stirb langsam scheiden sich jedes Jahr aufs neue die Geister, ob der Action-Kracher mit Bruce Willis in die Kategorie Weihnachtsfilm fällt, weil er zufällig zu dieser Jahreszeit angesiedelt ist. Für ähnliche Diskussionen sorgt nun Carry-On, der im Dezember 2024 auf Netflix veröffentlicht wurde und uns einen packenden Action-Thriller zur schönsten Zeit des Jahres serviert hat.

Ob Weihnachtsfilm oder nicht, hat der Film von Jaume Collet-Serra beim Netflix-Publikum einen Nerv getroffen. Nachdem er sich wochenlang auf Platz 1 der Film-Charts hielt, ist er jetzt in die All Time Top 10 des Streamers aufgestiegen.

Action-Thriller Carry-On klettert auf Platz 5 der All Time Top 10 bei Netflix

Mit 149,4 Millionen Views und 298,7 Millionen geschauten Stunden ist Carry-On in der All Time Top 10 der englischsprachigen Filme auf Netflix auf den fünften Platz geklettert. Damit ist der Film mit Taron Egerton an großen Streaming-Titeln wie Leave the World Behind, The Gray Man und Damsel vorbeigezogen.

Für die All Time Top 10 werden nur die Views und geschauten Stunden innerhalb der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung des Titels berücksichtigt. Da Carry-On am 13. Dezember 2024 auf Netflix erschienen ist, hat der Film also zusätzlich 65 Tage Zeit, um in der Rangliste noch höhere Plätze zu erklimmen. Dass er dabei womöglich noch die amtierenden Plätze Vier Bird Box (157,4 Millionen Views) und Drei The Adam Project (157,6 Millionen Views) in den Schatten stellt, ist nicht auszuschließen.

Darum geht's: Ethan Kopek (Taron Egerton) fristet seine Tage als Sicherheitsangestellter am Flughafen LAX eher halbherzig, nachdem er die Aufnahmeprüfung bei der Polizeischule vergeigt hat. Am Weihnachtsabend erhält er jedoch von seinem Chef die Chance, sich zu beweisen und das Durchleuchtungsgerät am Security-Check zu übernehmen. Der Abend verläuft jedoch anders als geplant, als ein Reisender (Jason Bateman) einen bestimmten Koffer durch die Sicherheitskontrolle schmuggeln will und Ethan erpresst. Ein gefährliches Spiel beginnt.

Schaut hier einen Trailer zu Carry-On:

Carry-On - Trailer (Deutsch) HD

Die All Time Top 10 bei Netflix umfasst aktuell folgende Titel (Stand: 8. Januar 2025):

Noch mehr Streaming-Tipps: Die 15 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Januar umfassen neben hartem Western-Überlebenskampf bei Netflix und der Rückkehr eines der besten Sci-Fi-Thriller überhaupt auch die neue Mission des Night Agents und einen The Rookie-Ersatz bei Amazon.