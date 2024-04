"Er wird immer mein Superheld sein": Nach dem Tod von The Boys-Darsteller Chance Perdomo betrauern Co-Stars seinen Verlust

The Boys-Darsteller Chance Perdomo verunglückte letzte Woche bei einem Motorrad-Unfall. Nun zollen betroffene Co-Stars dem mit 27 Jahren Verstorbenen Tribut.

Am 29. März 2024 starb der US-amerikanisch-britische Schauspieler Chance Perdomo im Alter von 27 Jahren bei dem Motorrad-Unfall, bei dem sonst keine weitere Person verletzt wurde. Er soll auf dem Weg ins kanadische Toronto gewesen sein, um die 2. Staffel des The Boys-Spin-offs Gen V zu filmen, die nun laut Deadline auf unbestimmte Zeit verschoben wird.

Für viele Menschen aus seinem Freundeskreis und Kollegium ist Chance Perdomos plötzlicher Tod ein Schock. Sie verliehen ihrer Trauer und Fassungslosigkeit in den sozialen Medien Ausdruck.

Trauer um Chance Perdomo: Co-Stars erinnern sich an den verstorbenen The Boys-Darsteller

Nachdem Chance Perdomo bereits ab 2017 mit Kurzfilmen und einzelnen Serien-Episoden seinen Einstand ins Schauspielgeschäft gegeben hatte, erlangte er in der Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina ab 2018 als Ambrose Spellman erste Berühmtheit. Er gehörte 2021 zu den neu besetzten Stars der After-Reihe und festige seine Bekanntheit zuletzt in der Hauptrolle des The Boys-Serienablegers Gen V, worin er an der Godolkin University für Superheld:innen den magnetisch begabten Andre Anderson spielte.

Viele Co-Stars zollten Chance Perdomo posthum Tribut. Gen V-Kollege Patrick Schwarzenegger, der in der The Boys-Serie seinen besten Freund spielte, schrieb:

Das tut weh. Und zwar sehr. Was für ein junger, talentierter Schauspieler und großartiger Freund - der viel zu früh gegangen ist. Es war eine Freude, mit ihm in Gen V zusammenzuarbeiten. Ruhe in Frieden, Chance!

Während The Boys-Star Antony Starr (Homelander) Perdomos Tod in einen Insta-Story (via Yahoo ) eine "gottverdammte Tragödie" nannte, formulierte Gen Vs Emma-Darstellerin Lizze Broadway ihre Gefühle wie folgt:

Ich erinnere mich an meinen Freund und Co-Star Chance Perdomo, dessen Tod eine tiefe Lücke in meinem Herz zurückgelassen hat. Chance besaß so viele zwischenmenschliche Gaben, die ich zutiefst schätzte. Er war ein entscheidender Teil meines Wachstums als Individuum und sein sanftes Gemüt hob meine Stimmung, wenn ich es am meisten brauchte. Er wird immer mein Superheld sein. Ich stehe unter Schock und traurere um seinen Verlust.

Skye P. Marshall, die in Chilling Adventures of Sabrina als Voodoo-Hexe Mambo Marie LeFleur Perdomos Figur zur Hand ging, schrieb:

27! Nein, nicht Chance. Ich will es nicht glauben. Chance war mein Baby. Ein gütiger, wertvoller Mann mit einem außergewöhnlichen Talent. Sehr intelligent, ein liebevoller Umarmer, energetisch, eine strahlende Naturgewalt mit einer wunderschönen Seele und einem kindlich leuchtenden Lächeln, der sich zum Takt seiner eigenen Musik bewegte. [...] Ich bin noch nicht bereit, diesen Schmerz zu verarbeiten.

Auch Netflix-CEO Ted Sarandos erinnerte sich im Namen des gesamten Sabrina-Teams an die Zusammenarbeit mit Chance Perdomo:

Chance war ein begabter junger Schauspieler, den wir zu früh verloren haben. Es war großartig, mit ihm für Chilling Adventures of Sabrina zusammenzuarbeiten. Alle bei Netflix senden ihre Liebe und Kraft an Chances gesamte Familie sowie seine große Freundes-Familie.

Sabrina-Autor Roberto Aguirre-Sacasa fand noch mehr Worte in dieser schweren Zeit:

Es gibt nicht viele Worte für schockierend verheerende Nachrichten wie diese. [...] Chance Perdomo war wahrhaft ein Licht. Großzügig, lustig, offenherzig, unglaublich schlau und ein ungestüm-komplexer, seelenvoller Mensch. Der Verlust ist herzzerbrechend und niederschmetternd. [...] Oh wie ich wünschte, dass Tante Zeldas Worte heute wahr wären (und vielleicht sind sie das): "Für Hexen gibt es keinen wahren Tod, nur eine Transformation."