Nach After Truth: Teil 3 & 4 ersetzt unerwartet Landon und drei weitere Stars

Nach dem Erfolg von After Truth und After Passion werden sage und schreibe vier bekannte Rollen in After Love und After Forever neue Schauspieler-Gesichter erhalten.

Nachdem After Truth dieses Jahr an den Erfolg von After Passion anknüpfen konnte, sollen Teil 3 und 4 der Reihe so schnell wie möglich folgen. Der Wille, die Fans nicht zu lange warten zu lassen, hat allerdings in Corona-Zeiten einen hohen Darsteller-Preis: Vier Schauspieler werden ausgetauscht.

Die Wahrheit von After Truth: Die After-Reihe kann und will nicht auf Corona warten

Der 3. und 4. Film der After-Reihe nach den Büchern von Anna Todd wurde schon kurz nach Kinostart angekündigt. Bei After Love und After Forever wird nun allerdings die Besetzung stark verändert, wie die Filmreihe auf Instagram in einem Brief mit Begründung bekanntgab:

Liebe Afternators, es war uns wichtig Tessas und Hardins Geschichte termingerecht zu Ende zu erzählen. Angesichts der Covid19-Herausforderungen mussten wir schwere Entscheidungen treffen. Letztendlich dienen diese Entscheidungen alle dazu, Cast und Crew zu beschützen und euch, den besten Fans der Welt, die bestmöglichen Filme zu liefern.

Auf die Aussage hin, dass die Corona-Pandemie nach After Truth vieles verändert, folgt die Erklärung für den Austausch von Darstellern, wobei die Gründe für deren Ausstieg vage gehalten werden. (Von Terminschwierigkeiten bis zu einem willigem Ausscheiden könnte hier im Prinzip alles in Frage kommen. Ein Abschieds-Insta-Post des Landon-Darstellers könnte sogar einen Streit hinter den Kulissen andeuten).

Wir drehen in Osteuropa, weil die Covid-Zahlen dort weit niedriger sind, als da, wo wir Film 1 und 2 gedreht haben, und das schützt unseren Cast. Wir drehen After 3 und 4 außerdem hintereinander weg, was bedeutet, dass einige der Original-Besetzung aus unterschiedlichen Gründen nicht verfügbar waren. Sie sind alle wunderbare Schauspieler und wir werden sie vermissen. Trotzdem glauben wir, ihr werdet sehr zufrieden mit der immens talentierten Gruppe sein, die wir ausgewählt haben, um ihre Rollen zu übernehmen.

Im Trailer von After Truth waren die Stars noch die alten:

Auch die hinter der Kamera dezimierte Film-Crew von After Love und After Forever hat in den letzten Tagen offenbar einigen Anstoß erregt. Die Verkündung der Neubesetzung soll dem Unmut nun etwas entgegensetzen:

Ihr habt sicher die Online-Bilder von Hero und Jo und dem Rest von Cast und Crew mit Masken gesehen. Wir treffen jede mögliche Vorkehrung, um unser Team zu beschützen und das bedeutet auch, weniger Leute am Set. Wir wissen, dass die letzten Tage einige Fragen zu unseren Entscheidungen aufgeworfen haben und wollten das bestmöglich erklären. Schließlich machen wir diese Filme für euch. In diesem Sinne teilen wir unseren neuen Cast zuallererst mit euch direkt. Alles Liebe, das After 3 und 4-Produktionsteam <3

Wer ist neu und welche Schauspieler werden nach After Truth ausgetauscht?

Ob nach After Truth After 3 und 4 dem Harry Potter-Trick wiederholen werden, bleibt abzuwarten. Schon in Teil 2 hat sich viel verändert. Noch größere Veränderungen stehen nun beim Austausch bekannter Stars in den Fortsetzungen an:

Die Rolle von Hardins Stiefbruder Landon wird nun nicht mehr wie im 1. und 2. After-Film von Shane Paul McGhie gespielt. Stattdessen wird Chance Perdomo, der aus der Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina bekannt ist, sie in Teil 3 und 4 verkörpern.

© Constantin / Netflix Landon in der After-Reihe: alt (Shane Paul McGhie) und neu (Chance Perdomo)

Tessas in After Truth eingeführter neuer Verlags-Boss von Vance Publishing, Christian Vance, wird jetzt nicht mehr von Charlie Weber, sondern von True Blood-Darsteller Stephen Moyer gespielt.

© Constantin / Fox Network Christian Vance in der After-Reihe: alt (Charlie Weber) und neu (Stephen Moyer)

Nun könnten wir vermuten, dass Vance' frisch Verlobte Kimberly (Candice King) den Austausch wohl bemerken würde. Aber auch sie wird neu besetzt: mit Arielle Kebbel, die genau wie King aus Vampire Diaries bekannt ist.

© Constantin / The CW Kim in der After-Reihe: alt (Candice King) und neu (Arielle Kebbel)

Außerdem bekommt Tessas Mutter Carol ein neues Gesicht. Nachdem Selma Blair Mama Young in After Passion und After Truth mimte, übernimmt nun Mira Sorvino (Geheimes Verlangen) die Rolle in Teil 3 und 4.

© Constantin / ARC Entertainment Carol in der After-Reihe: alt (Selma Blair) und neu (Mira Sorvino)

Als kompletter Neuzugang stößt außerdem Carter Jenkins zu After Love und After Forever. Er wird die Rolle des Robert übernehmen, eines Kellners, der zu einem möglichen neuen Love Interest von Tessa wird.

© Freeform Carter Jenkins in Famous in Love - bald in After 3 & 4

Die After-Reihe hatte schon zwischen Teil 1 und 2 Cast-Veränderungen vorgenommen. So wurde nämlich nach After Passion Hardins Vater Ken Scott in After Truth nicht mehr von Peter Gallagher sondern von Rob Estes gespielt. Dessen neue Frau Karen trug in Teil 1 das Gesicht von Jennifer Beals und in Teil 2 das von Karimah Westbrook.

Ob die After-Fanbase sich auch dieses Mal in die Umbesetzung wird einfühlen können, werden wir sehen. Zumindest aber dürfte sich durch den Back-to-Back-Dreh von After 3 und 4 zwischen diesen Filmen der Cast nicht mehr verändern.

Der nächste Film, Teil 3: After Love, soll schon 2021 in die Kinos kommen. Er hat aber noch kein konkretes Startdatum.

