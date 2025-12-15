Erdbeben in den Netflix-Charts: Genialer Blockbuster schießt in 59 Ländern auf Platz 1

Der heiß erwartete und nun endlich im Stream gestartete dritte Teil einer gefeierten Krimi-Reihe hat übers Wochenende die Netflix-Charts erobert und steht auf Platz 1.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery startete am letzten Freitag, dem 12. Dezember 2025, bei Netflix. Wie gekonnt der neue Krimi als eigenständiger dritter Teil an seine Vorgänger anknüpft, spiegelt sich jetzt auch in den Netflix-Charts, wo an dem Film trotz seiner Laufzeit von 144 Minuten (also 2 Stunden und 14 Minuten) in der Top 10 kein Vorbeikommen ist.



Geglückte Knives Our-Rückkehr bei Netflix: Wake Up Dead Man steht auf Platz 1

Mit seiner wendungsreichen Whodunnit-Überraschung Knives Out betörte Rian Johnson (Looper) im Jahr 2019 Krimi-Fans weltweit. In Kooperation mit Netflix ließ er 2022 die Fortsetzung Glass Onion folgen. Nun kehrte sein gleichermaßen genialer wie kauziger Ermittler Benoit Blanc (Daniel Craig) zum dritten Mal zurück, um einen Mordfall zu untersuchen. Diesmal wird in einer Kleinstadtgemeinde ein Pfarrer ermordet. Doch wer kann für seinen Tod verantwortlich sein, wenn der Priester in einem Raum starb, in dem er sich ganz allein aufhielt? Und welches Motiv steckt hinter der Tat? Schnell geraten alle Kirchenmitglieder unter Tatverdacht.

Schaut hier den Trailer Zu Wake Up Dead Man

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery - Trailer (Deutsch) HD

Mit Bewertungen von 7.6 und 6.7 von 10 Punkten gehören die ersten zwei Knives Out-Filme bei Moviepilot zu den bestbewerteten Netflix-Filmreihen. In Deutschland verteidigt Wake Up Dead Man seit seinem Start am Freitag Platz 1 der Netflix-Charts und kommt mittlerweile auf einen Bewertungsschnitt von 7.1. Wie Flixpatrol zeigt, steht das Sequel außerdem nicht nur in Deutschland, sondern in insgesamt 59 Ländern Platz 1 der Netflix-Filmcharts.

Während Originalproduktionen von Netflix-Filmen häufig nicht den besten Ruf in Sachen Qualität haben, ist der Erfolg von Wake Up Dead Man umso verdienter, denn Teil 3 ist tatsächlich eine absolut gelungene Krimi-Fortsetzung geworden.

Wie geht es nach Knives Out 3 weiter?

Mit Wake Up Dead Man endet der Deal vorerst, den Rian Johnson für zwei Benoit Blanc-Krimis bei Netflix geschlossen hatte. Offiziell wurden noch keine weiteren Fortsetzungen bestellt. Inoffiziell haben die Beteiligten aber große Lust auf weitere Knives Out-Sequels, für die sogar schon Ideen und Cast-Wünsche für Knives Out 4 existieren.

So sehen die Top 10-Charts der Filme bei Netflix aus (Stand 15. Dezember 2025):

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

