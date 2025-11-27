Wake Up Dead Man bei Netflix erklärt: So versteht ihr das Ende, den Mord und das Motiv

Wer ist der Mörder in Netflix' neustem Krimi-Streich Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery? Gibt es wirklich eine Auferstehung? Und wer hat alles eingefädelt? Das und mehr erklären wir hier im Detail.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ist am heutigen Freitag, den 12. Dezember 2025 bei Netflix gestartet. Darin stirbt ein Kleinstadt-Priester in einem Seitenraum seiner Kirche, zu dem sonst niemand Zugang hat. Sein Nachwuchsprediger gerät unter dringenden Mordverdacht. Nur der herbeigerufene Privatdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) zweifelt an seiner Schuld und ermittelt gegen alle Gemeindemitglieder.

Wer Rian Johnsons dritten Teil seiner Krimi-Reihe (nach Knives Out und Glass Onion) nicht bereits mehrfach zu seinem limitierten Kinostart gesehen hat, braucht vielleicht ein paar Erklärungen, um die hakenschlagende Handlung mit all ihren Enthüllungen zu verstehen. Deshalb erklären wir hier das Ende, den Mord und das Tatmotiv. Was logischerweise bedeutet: Achtung, es folgen massive Spoiler!



Das Ende von Wake Up Dead Man erklärt: Wer hat Monsignore Wicks wie und warum ermordet?

Die Mordgeschichte von Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery hat viele Beteiligte und bewegliche Komponenten, weshalb wir euch die Tat zunächst in einer Kurzfassung aufschlüsseln, bevor eine ausführliche Erklärung folgt.

Kurz gefasst: Wer ist für den Mord verantwortlich?

Aktiv ermordet wurde der herrische Priester Monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin) vom Kleinstadtarzt Nat Sharp (Jeremy Renner). Auch wenn der Arzt ihn erstochen hat, ist die Strippenzieherin der Tat jedoch Kirchendienerin Martha Delacroix (Glenn Close).

Die tiefgläubige Martha wollte verhindern, dass Wicks das seit 60 Jahren verschollene Vermögen seines Großvaters (einen verschluckten Edelstein) aus dessen Grab holte und den Ruf der Kirche beschmutzte. Zur Vertuschung inszenierte Martha mit der Hilfe von Nat und ihrem Geliebten, dem Hausmeister Samson Holt (Thomas Haden Church), anschließend eine falsche Auferstehung, um das Juwel zu sichern und die Gemeinde wieder relevant zu machen.



Ausführlich erklärt: Was steckt hinter dem Mord in Wake Up Dead Man?

Um den Mord im Detail zu verstehen, müssen wir mehrere zeitliche Etappen mitnehmen. Deshalb erklären wir euch die Ereignisse von Rian Johnsons hakenschlagendem Krimi Wake Up Dead Man hier in chronologischer Reihenfolge. Folgende Fragen werden dabei beantwortet:

Edelstein "Evas Apfel" als Auslöser

Mörder und Tathergang

Mord-Anlass, -Motive und Ende

Alles begann vor 60 Jahren ...

Sechs Dekaden vor den Geschehnissen in Wake Up Dead Man führte Prentice Wicks (James Faulkner) die Gemeinde als Pfarrer. Bevor der verwitwete Mann Priester wurde, hatte er eine Tochter gezeugt: Grace (Annie Hamilton). Diese bekam ein Kind von einem nicht weiter wichtigen Herumtreiber: Jefferson Wicks. Daraufhin wurde sie als "liederliche Hure" geschmäht. Damit Tochter und Enkelsohn bei ihm blieben, versprach Prentice, Grace sein großes Vermögen zu vererben.

Pater Prentice hielt zu viel Geld allerdings für eine sündige Versuchung, die Menschen verdarb. Um seine Tochter vor ihrem gefährlichen Erbe zu "schützen", legte er sein Vermögen deshalb in einem einzigen Edelstein an. Das rosa Juwel namens "Evas Apfel" schluckte er bei seinem "letzten Abendmahl" und nahm es so mit in sein versiegeltes Marmorgrab. Einzige Zeugin seiner Tat war damals die junge Martha (Cecilia Blair).

Anhand der ihr vermachten Schatulle des Juwels (nun mit einer Heiligenfigur statt eines Edelsteins im Inneren) wusste Grace als Lebefrau und Kennerin von Marken allerdings von dem Schatz ihres Vaters. Nur konnte sie den Stein nicht finden, als sie die Kirche auf der Suche danach in einem scheinbar "dämonischen Zorn" auseinandernahm. Die kleine Martha verriet ihr, dass sie vom unmöglich zu erratenden Aufenthaltsort des Juwels wusste, ihn aber nie preisgeben würde. Deshalb verprügelte Grace das Mädchen, verstarb aber kurz darauf an einem Hirnschlag. Martha bewahrte das Geheimnis von Evas Apfel in Prentices Leiche die folgenden 60 Jahre.

Der Psalmsonntag liefert das Motiv: Die Grundlage des Mordes wird gelegt

Obwohl der junge Pfarrer Jud Duplenticy (Josh O'Connor) schon neun Monate zuvor in die kleine Gemeinde von Chimney Rock kam, ist für den Mord von Jefferson Wicks vor allem die Woche vor Ostern relevant. Am Palmsonntag, also genau eine Woche vor Ostern, setzen sich hier verschiedene Hebel in Bewegung.



Zunächst geht Juds einberufener "geheimer Gebetskreis", den die Gemeinde als Coup gegen den Hauptpfarrer liest, nach hinten los. Frustriert von den aufwiegelnden Methoden seines Vorgesetzten, konfrontiert Jud die Anwesenden damit, dass sie Angst vor Wick haben und sich ihm niemals anvertrauen würden. Martha nimmt das als Herausforderung und Mutprobe an – und verrät Wicks bei ihrer Beichte den Ort des versteckten Edelsteins.

Bei einem späteren "Schattentreffen" von Wicks und seinen engsten Gemeindemitgliedern konfrontiert Anwältin Vera Draven (Kerry Washington) Wicks damit, dass ihr angeblicher unehelicher Halbbruder Cy Draven (Daryl McCormack) in Wahrheit Wicks' Sohn ist. Sie hat durch den Anruf eines Anwalts aus Brooklyn von Wicks Vaterschaftserklärung erfahren. Das entlarvt, den von seiner Kanzel Verdammnis für ähnliche uneheliche Fehltritte predigenden, Wicks als Heuchler.

Die restlichen Anwesenden wollen über den Fehler ihres Priesters hinwegsehen. Doch Wicks kündigt an, all ihre Sünden am kommenden Ostersonntag in seiner letzten Predigt offenzulegen (was theoretisch allen ein Mordmotiv liefert). Der Grund dafür: Nachdem er vom Ort des rechtmäßig ihm gehörenden Edelsteins erfahren hat, will er wohlhabend in Rente gehen und seine Kirche samt ihrer Mitglieder vorher metaphorisch niederbrennen. Anschließend könnte er den Kult um seine charismatische Person mithilfe seines Sohns Cy im Internet weiter ausbauen.



Kirchendienerin Martha kommt jedoch hinter Wicks Plan, den verschollenen Edelstein zu bergen, als sie herausfindet, dass Wicks am Mittwoch die Graböffnung bestellt hat. Dadurch weiß sie, dass er nach ihrer Beichte dem Ruf des Reichtums erlegen ist und sieht nur in seinem Tod die Möglichkeit, den Fall ihrer Heimatkirche noch aufzuhalten.

Der Tathergang am Karfreitag: So läuft der Mord von Wake Up Dead Man hinter verschlossener Tür ab

Also holt Martha den "schwachen Mann" Nat Sharp als Helfer ins Boot. Der von seiner Frau verlassene, deprimierte Arzt läuft Gefahr, von Wicks am Ostersonntag als bei der Arbeit häufig alkoholisierter Medizinier geoutet zu werden. Er hat Zugang zu Arzneien wie dem Schlafmittel Pentobarbital, das in größeren Mengen tödlich ist. Weil auch Wicks gemeindeweit ein bekannter Alkoholiker ist, kann Martha leicht dessen Flachmann mit dem Beruhigungsmitteln präparieren. Denn Wicks hält diesen immer im Stromkasten des kirchlichen Seitenzimmers versteckt.

Jud übernimmt nach Wicks Predigt die Leitung des Gottesdienstes, während dieser sich im seitlichen Kirchenzimmer einen Schluck genehmigt. Das Betäubungsmittel in seinem Drink lässt Wicks stürzen, er ist aber zunächst nicht tot, sondern nur betäubt, als Jud ihn erreicht. Die neun Sekunden allein mit Wick sollen Jud den Mord anlasten, denn seine Finger sind rot, als die anderen dazukommen.

Hinter der tödlichen Farbe steckt jedoch ein von Nat per Fernsteuerung gezündeter Beutel, der nach dem Sturz des betäubten Pfarrers "Wicks Blut" freisetzt, das Jud als erster an der Noch-nicht-Leiche anfasst. Die Störfrequenz des Senders schlägt sich allerdings auch um 09:47 Uhr in Samsons Sport-TV-Aufzeichnung nieder und zeigt so, dass der Blutbeutel nach Wicks Fall aktiviert worden ist.



Zur Mordwaffe wird der mit einer Klinge präparierte, dekorative Teufelswolfskopf von der Lampe der örtlichen Bar "Diavolo". Allerdings handelt es sich nicht um die Verzierung, die Jud zuvor durch das Kirchenfenster geworfen hat, sondern den Kopf einer zweiten, identischen Lampe (die Benoit Blanc später durch seinen Foto-Vergleich in der Bar entdeckt). Den ersten Wolfskopf sammelte Martha unter dem zerbrochenen Fenster ein. Sie bringt eines der Ornamente anschließend – rot angemalt und somit gut getarnt – schon vor dem Mord außen an Wicks ebenfalls rotem Priestergewand an, von dem später auch rote Fäden am Tatort zurückblieben.

Der eigentliche Mord passiert erst, als Nat Jud an der Leiche ablöste. Die mit dem Rest der Gemeinde herbeigeilte Martha schreit beim Anblick der Leiche und des Satansornaments laut auf und sorgt so für die nötige Ablenkung, damit Nat unbeobachtet den Priester erstechen kann: Er tauscht den ersten Wolfskopf (mit Blutbeutel, aber ohne Schneide) rasch gegen den zweiten, zum Dolch umfunktionierten Kopf. Soll heißen: Er treibt die Klinge ins Fleisch des bewusstlosen Wick und tötet ihn so.

Anders als den roten Wolfskopf kann Nat den Flachmann als Beweismittel allerdings nicht verschwinden lassen, weil Jud, nachdem er Wick schon vorher für tot hielt, aus Barmherzigkeit den Flachmann des Priesters hinter der Tür der Seitenkammer versteckt. So soll der Trinker Wicks für die Nachwelt in einem besseren Licht dastehen. Damit lässt Jud jedoch unwissentlich die erste Tatwaffe verschwinden. Nachdem er den Tatort als letzter verlässt, entfernt er den Metallbehälter vollständig und erwähnt ihn auch in seiner Niederschrift für Benoit Blanc nicht. Erst später, als der Flachmann schon (von Martha) aus Juds Priesterzimmer gestohlen wurde, kommt der Detektiv doch noch hinter dieses wichtige Indiz.

Ostern: Die Auferstehung und das Ende von Wake Up Dead Man erklärt

Um den sündigen Edelstein "Evas Apfel" aus dem Verkehr zu ziehen und ihrer zunehmend unbedeutenderen Gemeinde zugleich mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist Marthas Plan nach Wicks' Tod aber noch nicht zu Ende.

Das Grabmahl von Wicks Großvaters Prentice zeichnet sich durch eine besondere Konstruktion aus: Es kann von innen einfach, von außen aber nur mit schweren Maschinen geöffnet werden. Da Wicks die Graböffnung seines Großvaters Prentice schon am Mittwoch bei einer Firma bestellt, kann der tote Priester dort zeitnah ebenfalls bestattet werden. In Wicks' Sarg liegt allerdings nicht der Tote, sondern Marthas Liebhaber Samson Holt (Thomas Haden Church), der als gutmütiger Helfer alles für sie tun würde, auch wenn er nicht mal die Hälfte versteht. ("Du wirst dich wieder erheben", sagt Martha zu ihrem Partner als neuem Sarginsassen, bevor Nat die Holzkiste rasch verschließt, als andere hinzukommen. Wicks' Körper liegt verborgen auf dem Tisch darunter.)

Der Plan ist, dass Mitverschwörer Nat Sharp Samson in der Nacht ein elektronisches Signal gibt, wenn die Luft rein ist. Sam verlässt daraufhin Wicks' Sarg und holt aus dem Nachbarsarg, aus dem offenen Bauch von Prentices verwester Leiche, den wertvollen Edelstein. Anschließend inszenieren die zwei für die Bewegungskamera am Grab eine Auferstehung. Samson spielt auf den nächtlich verwaschenen Bildern im Priestergewand Wicks, während Nat in der Hausmeisterkluft Samson (als späteren Zeugen der Erweckung) mimt.

Unvorhergesehen stößt allerdings auch der junge Pfarrer Jud zufällig als Zeuge dazu und glaubt aus der Ferne Wicks Auferstehung mitzuerleben. Als er den zwei Verschwörern ins Gebüsch folgt, schlägt Sam ihn bewusstlos. Anschießend entledigen Nat und Samson sich ihrer Verkleidungen. Hier überkommt den Arzt jedoch die Gier und Nat ersticht Sam mit dessen Sichel, um den Stein an sich zu nehmen. Nach seinem Erwachen glaubt Jud, er habe den Hausmeister ermordet.

Nat kehrt unterdessen nach Hause zurück. Um den Edelstein zu behalten (und mit neuem Reichtum vielleicht seine Frau zurückzugewinnen), erzählt er Martha, alles sei nach Plan verlaufen. Als letzte Zeugin will er sie mit vergiftetem Tee aus dem Weg räumen. Nat weiß jedoch nicht, dass Martha zuvor schon am Grab gewesen ist und vom Tod ihres Liebsten erfahren hatte. Die alte Dame dreht den Spieß daraufhin um, lässt den Edelstein als Ablenkung zu Boden fallen und vertauscht die Teetassen, wodurch Nat sich selbst mit Pentobarbital vergiftet.

Anschließend löst Martha Nats Leiche in der Wanne im Keller in einem Säurebad auf und lässt es mit Wicks' Leiche so aussehen, als wenn der Auferstandene (und anschließend wieder Verstorbene) ihn erwürgt habe. Zu guter Letzt informiert Martha die restliche Gemeinde über das Wunder der Auferstehung und versammelt sich mit ihnen am Grab.

Am Ende von Wake Up Dead Man vergiftet aber auch Martha sich selbst. Benoit Blanc, der ihr nahendes Ende in ihren aufgesprungenen Lippen erkennt, gibt ihr die Gelegenheit, ihre Sünden zu beichten. Inspiriert von Juds voriger Barmherzigkeit verzichtet der Privatdetektiv auf seinen sonst so geliebten Schachmatt-Moment der Täterenthüllung, stellt sein Ego hintenan und behauptet stattdessen vor der Gemeinde, er könne den Fall nicht lösen. So erhält Martha die Gelegenheit, für all ihre Taten (einschließlich der vor 60 Jahren verhöhnten Grace Wicks) bei Pater Jud um Vergebung zu bitten und friedlich zu sterben.

Den Fund des Edelsteins, der aus Marthas toter Hand fällt, verschweigen Blanc und Jud vor der Polizei. Jefferson Wicks' schrecklicher Sohn Cy Draven fordert auch ein Jahr später noch wütend sein rechtmäßiges Erbe ein. Jud erklärt ihm aber: "Dein wahres Erbe ist in Christus" – und zwar ganz buchstäblich. Denn der Jungpriester hat nicht nur die Führung von Wicks' Kirche in eine (hoffentlich) bessere Zukunft übernommen, sondern auch Evas Apfel in der Brust seines neu gefertigten Christus am Holzkreuz versteckt, wo das Juwel in der letzten Einstellung in der Sonne glänzt.