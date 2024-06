Erfolgreicher Yellowstone-Ersatz wurde knallhart abgesetzt und Star platzt der Kragen: "Können mich nicht schon wieder feuern"

Neben Yellowstone begeisterte in den vergangenen Jahren auch das Western-Reboot Walker im US-amerikanischen Fernsehen. Doch dann wurde die Serie einfach abgesetzt.

Manchmal wirkt es so, als wäre Kevin Costner der einzige Mensch, der sich in Hollywood um das Wohlergehen des Western kümmert. Vier Staffeln lang führte er mit Yellowstone eine der erfolgreichsten TV-Serien des 21. Jahrhunderts an, ehe er sich der Umsetzung seiner mehrteiligen Western-Saga Horizon im Kino widmete.

Costner ist jedoch nicht der einzige Schauspieler, der in den vergangenen Jahren in einer großen Western-Serie zu sehen war. Auch Supernatural-Veteran Jared Padalecki hatte ein heißes Eisen im Feuer: Walker. Die Neuauflage des Kult-Hits Walker, Texas Ranger startete 2021 erfolgreich bei The CW – und wurde nach vier Staffeln abgesetzt.

Yellowstone-Konkurrenz abgesetzt: Walker-Star Jared Padalecki nimmt bei Kritik am Sender kein Blatt vor den Mund

Ende Mai berichteten wir vom jähen Ende des Western-Reboots. Der US-amerikanische Sender The CW hat seine komplette Strategie überarbeitet und in diesem Zuge vor allem bei seinen Serien hart durchgegriffen. In einem neuen Interview mit Variety zeigt sich Padalecki äußerst kritisch gegenüber dieser Strategie.



Genau genommen erkennt er den Sender nicht wieder:

Ich habe das Gefühl, dass das The CW, bei dem ich letztes Jahr war, nicht das The CW ist, bei dem ich unter [dem ehemaligen Vorsitzenden und CEO] Mark Pedowitz fast 20 Jahre lang dabei war.

The CW Jared Padalecki in Walker

The CW hat sich einmal komplett transformiert:

Sie sind gerade dabei, den Sender umzukrempeln, sodass er nicht mehr wirklich ein Fernsehnetzwerk ist. Jetzt heißt es: 'Hier ist etwas, das eine Stunde lang Spaß macht und das ihr euch wieder ansehen wedet, aber hoffentlich schaut ihr es. Und es ist billig!'

Eine weitere Zusammenarbeit kommt offenbar nicht infrage:

Ich hasse es, das zu sagen, aber ich bin einfach nur ehrlich. Ich meine, scheiß drauf. Sie können mich nicht schon wieder feuern. Ich bin einfach nur brutal ehrlich. Für mich fühlt es sich so an, als ob sie nach wirklich einfachen, billigen Inhalten suchen, mit denen sie die Sendezeit füllen konnten.

Western-Serie: In Deutschland sind erst die ersten zwei Staffeln der Yellowstone-Alternative Walker angekommen

Am 26. Juni 2024 lief die allerletzte Folge von Walker bei The CW. Damit kommt die Mischung aus klassischen Western-Elementen und einem modernen Action-Crime-Drama auf vier Staffeln mit insgesamt 69 Episoden. In Deutschland könnt ihr die ersten beiden Staffeln bei RTL+ im Streaming-Abo schauen.

Diese Staffeln stehen auch bei Amazon und Apple in der Kaufversion zur Verfügung. Die verbleibenden Staffeln sind hierzulande noch nicht erschienen.

