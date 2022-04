Erfolgreichste Netflix-Serie: Squid Game-Schöpfer verrät, wann Staffel 2 kommen soll

Squid Game Staffel 2 ist näher als erwartet. Der Schöpfer beginnt die Arbeit an der Fortsetzung und gibt einen Ausblick, wann sie bei Netflix erscheinen soll.

Das südkoreanische Squid Game wurde letztes Jahr aus dem Nichts zur erfolgreichsten Netflix-Serie überhaupt. Die Geschichte über einen perfiden Wettkampf, in dem verschuldete Menschen ihr Leben für einen Millionen-Gewinn aufs Spiel setzten, fand ein weltweites Publikum.

Squid Game-Macher will Staffel 2 im Jahr 2024 veröffentlichen

Dass eine 2. Staffel kommen soll, wurde schon letztes Jahr bestätigt. Jetzt hat der Macher Dong-hyuk Hwang erstmals einen Zeitrahmen für den Start in Aussicht gestellt. Er liegt näher, als erwartet: Wenn es nach dem Schöpfer geht, wird Squid Game Staffel 2 "Ende 2024" starten. Das sagte er in einem Interview beim MipTV-Event, das Variety aufgreift. Die französische Seite France24 zitiert einen größeren Teil des Interviews. "Hoffentlich kann ich sie [Staffel 2] den Fans Ende 2024 zeigen", erklärt der Showrunner. Drei Seiten zur Fortsetzung habe er bereits geschrieben.

Squid Game: Davon kann Hollywood lernen!

Fertigstellung und Start 2024? Damit stünde dem Macher ein ungewohnt sportliches Programm bevor. An Staffel 1 der Serie arbeitete er immerhin mehr als ein Jahrzehnt. Eine Fortsetzung hatte er dabei nicht im Kopf. Er wird sich also eine komplett neue Geschichte überlegen müssen. Ideen für Squid Game Staffel 2 haben wir schon.

Nach eigener Aussage hat Dong-hyuk Hwang übrigens gerade das Skript für seinen neuen Film K.O. Club (Arbeitstitel) fertiggestellt. Nun kehre er nach Südkorea zurück, um an der Fortsetzung seines mit Abstand größten Erfolges zu arbeiten.

Squid Game Staffel 2 zu Weihnachten 2024: Das klingt noch unwirklich, scheint aber im Rahmen des Möglichen.

Podcast: Ist Squid Game gefährlich für die Gesellschaft?

Squid Game ist die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Doch das Serien-Phänomen ruft teils extreme Reaktionen hervor. Aus Kitas, Schulen und Bildungsministerien kommen Warnschreie, Squid Game könnte Kindern Schaden zufügen.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutierten Jenny Jecke und Lisa Ludwig deshalb, was dran ist an den Bedenken rund um den Netflix-Hit. Warum wurde ausgerechnet diese Serie zu solch einer Ausnahme-Erscheinung, die selbst die Politik beschäftigt? Und sind die Ängste berechtigt?



