Squid Game Staffel 2: Endlich kommt die Bestätigung, auf die wir seit Wochen warten

Der Netflix-Hit Squid Game erhält eine 2. Staffel. Dies gab der Macher bekannt. So selbstverständlich, wie viele Fans glauben, ist das gar nicht.

Deutschland wird sich auch in den nächsten Jahren Sorgen um seine Kinder machen: Netflix setzt seine erfolgreichste und wohl umstrittensten Serie fort. Der Macher von Squid Game Dong-hyuk Hwang hat bestätigt, dass er an der 2. Staffel arbeitet. So berichtet The Wrap . Bei jeder anderen Netflix-Serie, die auch nur annähernd den Erfolg von Squid Game erreicht hätte, wäre das keine Überraschung gewesen. Aber Squid Game ist keine normale Netflix-Serie.

Squid Game: Davon kann Hollywood lernen!

Der Squid Game-Schöpfer arbeitete ein Jahrzehnt an seinem Geniestreich. Er quälte sich, der Prozess laugte ihn aus. Entsprechend furchterregend war der Gedanke an eine 2. Staffel. Nun lässt er sich hinreißen. Bei einer Presseveranstaltung sagte er:



Ich sage, es wird in der Tat eine 2. Staffel geben. Sie ist gerade in meinem Kopf. Ich bin gerade im Planungsprozess.

Was der Squid Game-Macher über Staffel 2 verrät: Start und Story

Der Erfolg der Serie ist enorm. Die Fans wollen mehr von dem südkoreanischen Export-Schlager. Die Netflix-Bosse sabbern Sturzbäche, wenn sie die Wörter Squid Game Staffel 2 hören. Es lag also nur an dem Macher, ob und wann Squid Game weitergeht. Die Fans hätten ihm keine Wahl gelassen, sagt Hwang Dong-hyuk.

Das bedeutet: Wenngleich die offizielle Bestätigung von Netflix noch aussteht, so können wir jetzt zu 99,99 Prozent von der Fortsetzung der Geschichte ausgehen.

Was der Macher über den Start sagt: "Aber ich denke, es ist zu früh zu sagen, wann und wie es passiert."

Was der Macher über die Story sagt: "Doch ich werde euch das versprechen ... Gi-hun [die Hauptfigur] wird zurückkehren, er wird etwas für die Welt tun."

Warum die Bedingungen für eine erneut großartige 2. Staffel Squid Game optimal sind

Das sind trotz der hörbaren Euphorie, die auch vom Macher ausgeht, bedachte und schlaue Sätze. Niemand will eine überstürzte Fortsetzung, davon gibt es in der Serienlandschaft genug. Was Squid Game so besonders gemacht hat, war der Reifeprozess. Gut, dass Dong-hyuk Hwang sich jetzt Zeit lassen will.

Für Staffel 2 wird Netflix ihm ein Autor:innen-Team geben müssen, so verlangte er es bereits vor einigen Wochen gegenüber Variety .

Aber falls wir es machen, würde ich es ganz bestimmt nicht alleine machen. Ich würde in Betracht ziehen, mit einem Autoren-Team und mehreren erfahrenen Regisseuren zusammenzuarbeiten.

Von Netflix kamen bereits entsprechende Signale. Der Streamingdienst will dem genialen Schöpfer das bestmögliche Arbeitsumfeld ermöglichen. Der Weg zu einer fantastischen Fortsetzung der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten ist bereitet.

